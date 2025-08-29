01 SEPMONDAY2025 7:53:46 AM
  Edited By vasudha,
  Updated: 29 Aug, 2025 05:30 PM
आत्मदाह करना चाहती है इस फेमस एक्टर की पत्नी, पति के अत्यचारों से तंग आकर लिया ये फैसला

नारी डेस्क: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अकसर विवादों में बने रहते हैं। इस बार उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने पति से अलग रह रही ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर खलबली मचा दी है। उसने एक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि वह आत्मदाह करने के बारे में भी सोच रही हैं। 
PunjabKesari

ज्योति सिंह नेअपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पवन सिंह के नाम पत्र लिखा है, जिसके साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है। इस फोटो में भोजपुरी स्टार अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहे हैं। ज्योति ने अपने पोस्ट में लिखा-  'आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी मैं आज कई महीनों से आप से कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल-मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा'। 
PunjabKesari

ज्योति ने आगे लिखा- ' छठ के समय मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई, आप जब डिहरी में आए थे, मैंने उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आप ने मिलने से माना कर दिया। मुझे बोला गया कि बॉस बोल रहे है लखनऊ मिलने को, पिछले दो महीने पहले मेरे पापा जी भी आप से मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आप ने नहीं दिया.'। वह लिखती हैं दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है, जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही हैं।

PunjabKesari
वह आगे कहती हैं- 'मेरे मां-बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है. जब मैं आपके लायक नही हूं या नहीं थी तो आप ने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था आप मुझे वही छोड़ देते, मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किये है कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती'। इस पोस्ट ने खलबली मचा दी है। लोग स्टार पर तरह- तरह के सवाल उठा रहे हैं। 

