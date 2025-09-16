जानलेवा बीमारी से जूझ रही है धर्मेंद्र की यह एक्ट्रेस, भावुक पोस्ट में लिखा- "आज से मेरा सफर..."

नारी डेस्क: दिग्गज अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ नफीसा अली इन दिनों बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर फैंस को हैरान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वह खतरनाक बीमारी कैंसर से जंग लड़ रही हैं। नफीसा को साल 2018 में मेडिकल जांच के दौरान कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चला था। उन्होंने इसका उपचार कराया और अब फिर से खतरनाक बीमारी के खिलाफ उनकी जंग शुरू हो गई है।



'यमला पगला दीवाना' और 'लाइफ इन ए मेट्रो' जैसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहीं नफीसा ने अपने पोस्ट में लिखा- 'आज से मेरे सफर का नया अध्याय शुरू हुआ है। कल मेरा PET स्कैन हुआ। सर्जरी भी संभव नहीं है, इसलिए फिर से कीमोथेरेपी शुरू हुई है। यकीन मानिए मुझे जिंदगी से बेहद मोहब्बत है।' उन्होंने आगे लिखा- "एक दिन मेरे बच्चों ने पूछा, 'तुम्हारे जाने के बाद हम किसकी ओर रुख करेंगे?' मैंने उनसे कहा, 'एक-दूसरे की ओर रुख करो। यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है, भाई-बहन जो एक जैसा प्यार और यादें साझा करते हैं। एक-दूसरे की रक्षा करो, और याद रखो: तुम्हारा रिश्ता ज़िंदगी की किसी भी चीज़ से ज़्यादा मज़बूत है।'"

नफीसा ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से परे एक शानदार जीवन जिया है। वह 1972 से 1974 तक भारत की राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन रहीं और 1976 में ईव्स वीकली मिस इंडिया का खिताब जीता। बाद में उन्होंने मिस इंटरनेशनल में देश का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्हें सेकंड रनर-अप घोषित किया गया। उन्होंने शशि कपूर के साथ श्याम बेनेगल की 'जुनून' (1979) से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और 'मेजर साब', 'बेवफा', 'लाइफ इन अ मेट्रो', 'गुजारिश', 'यमला पगला दीवाना' और मलयालम हिट 'बिग बी' जैसी फिल्मों में काम किया।



उनकी सबसे हालिया स्क्रीन आउटिंग सूरज बड़जात्या की 2022 की फिल्म 'ऊंचाई' में थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और परिणीति चोपड़ा ने अभिनय किया था। फिल्मों के अलावा, नफीसा ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 2004 का लोकसभा चुनाव दक्षिण कोलकाता से और बाद में 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से लड़ा और उसी साल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गईं। 2021 में, गोवा विधानसभा चुनावों से पहले वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं।

