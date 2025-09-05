PAN..PAN..PAN... इस शब्द को सुनते ही फ्लाइट में बैठे 161 पैसेजरर्स की थम गई सांसें

नारी डेस्क: दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान में शुक्रवार को हवाईअड्डे पर उतरने के दौरान इंजन में खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने गैर-जानलेवा आपात स्थिति के लिए ‘पैन-पैन' का संदेश दिया, जिसे सुन यात्री घबरा गए। हवाई अड्डे के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि बाद में विमान सुरक्षित उतर गया। 'पैन-पैन', अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य संकेत है जिसका इस्तेमाल समुद्री और हवाई रेडियो संचार में किया जाता है।



क्या होता है ‘पैन-पैन' का मतलब

विमानन क्षेत्र में इसका मतलब होता है कि स्थिति गंभीर है और तुरंत मदद की जरूरत है, लेकिन यह स्थिति विमान में सवार लोगों की जिंदगी पर सीधे खतरे से नहीं जुड़ी है। जब कोई पायलट 'पैन-पैन' संकेत भेजता है, तो इसका मतलब होता है कि चालक दल को एटीसी या 'ग्राउंड सर्विस' से तुरंत मदद चाहिए। हवाई अड्डे के निदेशक विपिनकांत सेठ ने बताया- ‘‘एयर इंडिया एक्सप्रेस के दिल्ली से इंदौर आ रहे विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिलने पर हमने तमाम एहतियात बरतते हुए इस वायुयान को इंदौर के हवाई अड्डे पर सुबह 09:55 बजे उतारा। निर्धारित समय के मुताबिक इस विमान को सुबह 09:35 बजे इंदौर हवाई अड्डे पर उतरना था।"



सभी यात्री सुरक्षित

विमान में 161 यात्री सवार थे और लैंडिंग से कुछ समय पहले ही विमान में संभवत: ऑयल फिल्टर से जुड़ी समस्या सामने आई। इसके चलते विमान देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर अपने निर्धारित समय से 20 मिनट देर से उतरा। उड़ान संख्या आईएक्स 1028 वाले इस विमान का चालक दल और इसमें सवार सभी 161 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को ‘पैन-पैन' संकेत भेजा जिसके बाद मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत हवाई अड्डे पर अग्निशमन और चिकित्सा के इंतजाम किए गए।



हवाई अड्डे पर किए गए सुरक्षा के इंतजाम

एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने घटना के बारे में बताया- “इंदौर में उतरते समय ऑयल फिल्टर से जुड़ी एक संभावित समस्या के कारण, मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए चालक दल ने सावधानीपूर्वक विमान को सुरक्षित रूप से उतारा। हमारे पायलट इस प्रकार की एहतियाती स्थितियों को संभालने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित हैं।” उन्होंने बताया कि घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

