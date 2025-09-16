प्लेन के नाम से भी कांप जाता है एयर इंडिया हादसे में  इकलौता जिंदा बचा शख्स, बाेला- "अभी कभी नहीं..."

नारी डेस्क: अहमदाबाद में 3 महीने पहले हुए एयर इंडिया विमान हादसे को वो लोग कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपनों को खोया है। इस हादसे में चमत्कारिक रूप से बचने वाले विश्वाश कुमार रमेश जिंदा तो हैं लेकिन वह पल- पल डर के साये में जी रहे हैं। ब्रिटेन का नागरिक आपातकालीन निकास द्वार के बगल वाली सीट यानी कि 11A पर बैठा था, विमान हादसे में बचने वाला वह अकेला यात्री था।



परिवार कर रहा लौटने का इंतजार

40 वर्षीय रमेश विश्वास कुमार ब्रिटिश नागरिक है जो भारत से वापस अपने परिवार के पास एयर इंडिया विमान से जा रहा था, इस हादसे में वह बच तो गया लेकिन परिवार से दूर हो गया। इस घटना के बाद उनकी पत्नी हीरल और चार साल का बेटा ब्रिटेन से भारत आए। यहां वह विश्वास कुमार के साथ रुके, लेकिन फिर लौट गए लेकिन विश्वास कुमार अब तक भारत में हैं, यहां उनकी काउंसलिंग चल रही है।



प्लेन के नाम से भी डर जाते हैं रमेश

रमेश विश्वास के बहनोई ने कहा कि वह इतने सदमे में हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि वह लंदन फिर कभी लौटेंगे। उनका परिवार चाहता है कि वह ब्रिटेन लौट आएं लेकिन वह प्लेन के नाम से भी डर जाते हैं। 3 महीने तक उन्होंने प्लेन को देखा तक नहीं है, ऐसे में उनका परिवार के पास जाना मुश्किल होता जा रहा है।



रमेश के साथ हुआ था चमत्कार

याद हो कि हादसे के बाद रमेश का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह हादसे वाली जगह से निकलते देखा गया था। उनके सीने, आंखों और पैरों पर चोट आई थी। रमेश ने बताया था कि विमान के उड़ान भरने के 30 सेकेंड बाद तेज आवाज हुई और फिर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसने बताया मेरी आंखें बंद हो गईं, जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं. मैं डर गया। मैं खड़ा हुआ और भागा. मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे।

