24 SEPWEDNESDAY2025 2:41:33 PM
Nari

Liver Cancer Treatment: अमरूद में छुपा लिवर कैंसर का इलाज! वैज्ञानिकों ने खोजी नई रिसर्च

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 24 Sep, 2025 10:26 AM
Liver Cancer Treatment: अमरूद में छुपा लिवर कैंसर का इलाज! वैज्ञानिकों ने खोजी नई रिसर्च

नारी डेस्क:  लिवर कैंसर आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मिलने वाला एक साधारण फल  अमरूद  इस बीमारी से लड़ने में मददगार हो सकता है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने अमरूद पर एक नई रिसर्च की है, जिसमें इस फल के कई  गुण सामने आए हैं, जो लिवर कैंसर के इलाज में सहायक हो सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमरूद और उसकी खास रेसिपी लिवर की सेहत के लिए एक नई उम्मीद बन सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के शोधकर्ताओं ने अमरूद के पौधों से निकले मॉलिक्यूल्स की मदद से एक नया और सस्ता इलाज विकसित किया है।

PunjabKesari

नेचुरल प्रोडक्ट टोटल सिंथेसिस तकनीक

वैज्ञानिकों ने 'नेचुरल प्रोडक्ट टोटल सिंथेसिस' नामक तकनीक का इस्तेमाल कर इन मॉलिक्यूल्स को लैब में दोबारा तैयार करने का आसान और किफायती तरीका खोजा है। इस तकनीक से बड़ी मात्रा में दवा उत्पादन संभव है और इसे दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक द्वारा फॉलो किया जा सकता है। प्रकृति में ऐसे हजारों पेड़-पौधे मौजूद हैं जिनसे बीमारियों का इलाज किया जाता रहा है। विलो ट्री की छाल से बनी सैलिसिन से एस्पिरिन दवा बनना इसका प्रमुख उदाहरण है। अमरूद का पेड़ भी अब लिवर कैंसर के इलाज में वरदान साबित हो सकता है। अमरूद मॉलिक्यूल का प्रयोग डेलावेयर यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने अमरूद के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर लैब में उन्हें तैयार किया। इससे बड़ी मात्रा में दवाओं का उत्पादन संभव हुआ और मरीजों को सस्ती और असरदार दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

PunjabKesari

अमरूद का पेड़ बना वरदान

रिसर्च में पाया गया कि अमरूद से बने ये मॉलिक्यूल्स खासतौर पर लिवर और बाइल डक्ट कैंसर के खिलाफ असर दिखाते हैं। यह कैंसर दुनिया की सबसे कठिन बीमारियों में से एक है। लैब में मॉलिक्यूल्स तैयार करने से उनका असर जल्दी समझा जा सकता है और अन्य मौजूदा दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खोज की सबसे बड़ी ताकत इसका कम खर्च और आसान उत्पादन है। नेचुरल प्रोडक्ट टोटल सिंथेसिस तकनीक से वैज्ञानिकों ने स्टेप-बाय-स्टेप तरीका विकसित किया, जिसे कोई भी शोधकर्ता फॉलो कर सकता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का भी सही उपयोग होगा और अधिक मरीजों तक दवाएं पहुंचेंगी।

PunjabKesari

ग्लोबल सहयोग और भविष्य की रिसर्च

इस रिसर्च ने वैश्विक शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। टीम नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर अमरूद मॉलिक्यूल के असर को अन्य प्रकार के कैंसर पर भी जांच रही है। इसके साथ ही लिवर कैंसर के इलाज के लिए प्री-क्लीनिकल स्टडीज भी जारी हैं। डेलावेयर यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च से दुनिया को किफायती और असरदार इलाज का रास्ता दिखा है। 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
 

Related News

Nari Special

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it