  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Dec, 2025 03:54 PM
मैंने अपने स्टूडेंट के साथ कई बार शारिरिक संबंध बनाए'- यह रिश्ता गलत था, कहा- हमारा दो महीने बच्चा भी है...

 नारी डेस्क: ऑस्ट्रेलिया में 37 साल की हाई‑स्कूल टीचर Carly Rae ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने छात्र के साथ अनुचित व्यवहार किया। कोर्ट में पेश होने के समय उनके साथ उनका दो महीने का नवजात बच्चा भी मौजूद था। इस स्वीकारोक्ति के बाद कोर्ट ने तुरंत कदम उठाते हुए उनकी नौकरी रद्द कर दी और सुरक्षा संबंधी आदेश लागू किए।

कोर्ट में सुनवाई और आदेश

कार्ली राय ने कोर्ट में अपने व्यवहार को स्वीकार किया।  छात्र के साथ अनुचित व्यवहार। किसी छात्र को अनुचित गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना। न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना। कोर्ट ने बताया कि सजा मार्च 2026 में सुनाई जाएगी। फिलहाल, टीचर को 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ अकेले रहने से रोका गया है। कार्ली राय ने कोर्ट को बताया कि यह मामला अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ। छात्र उस समय 15 साल का था। आरोपी ने छात्र के साथ संपर्क बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कार्टून और खेल जैसी बातें साझा करते हुए, वह छात्र के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश कर रही थीं। बाद में उन्होंने अपने व्यवहार की गलती को स्वीकार किया और माफी मांगी।

शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान

यह मामला शिक्षा जगत में विश्वास और सुरक्षा की अहमियत को उजागर करता है। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना जरूरी है ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और शिक्षक अपने अधिकारों का सही उपयोग करें। फिलहाल, कार्ली राय की नौकरी रद्द कर दी गई है और उन्हें बच्चों के संपर्क में आने से रोक दिया गया है। यह घटना शिक्षकों और स्कूलों के लिए सावधानी और जिम्मेदारी का संदेश है।  

