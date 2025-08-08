तनीषा मुखर्जी का बारिश वाला स्टाइलिश अंदाज़ बना चर्चा का विषय, सिर्फ शर्ट पहनकर मचाया तहलका

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी भले ही फिल्मों में ज़्यादा नजर न आती हों, लेकिन उनका फैशन सेंस हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। 47 साल की उम्र में भी तनीषा अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं चूकतीं। इस बार उन्होंने मुंबई की बारिश में कुछ ऐसा पहन लिया कि सोशल मीडिया पर छा गईं।

बारिश में भी दिखाया ग्लैमरस अंदाज़

हाल ही में तनीषा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह सिर्फ एक सफेद ओवरसाइज़ शर्ट पहने नज़र आ रही हैं। इस आउटफिट को उन्होंने मिनी ड्रेस की तरह कैरी किया है। खुले बाल, छाता हाथ में और स्टाइलिश पोज़ – उनका यह मॉनसून फोटोशूट बेहद ग्लैमरस लग रहा है।

क्या था तनीषा का आउटफिट?

तनीषा ने व्हाइट ओवरसाइज़ शर्ट पहनी थी, जिसमें कॉलर और फोल्डेड स्लीव्स थे। शर्ट के साइड में स्लिट कट था, जो इसे कुर्ता स्टाइल लुक दे रहा था। शर्ट के वेस्ट हिस्से पर पॉकेट्स के पास रेड और ब्लैक थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जिससे ड्रेस को एक यूनिक टच मिला। उन्होंने लुक को सिंपल रखा और बस कुछ स्टड ईयररिंग्स और हाथ में ओम डिज़ाइन वाली रिंग पहनी। फुटवियर में उन्होंने नी लेंथ ब्लैक बूट्स पहनकर लुक को फाइनल टच दिया।

सोशल मीडिया पर मिला मिला-जुला रिएक्शन

जहां कुछ लोग उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। एक यूज़र ने लिखा, "लगता है सलवार सूखी नहीं, इसलिए ऐसे ही चली आईं।" वहीं दूसरे ने कहा, "मेरा ख्वाबों में जो आए...DDLJ की काजोल की याद दिला दी।" लेकिन कई फैंस ने कहा, "तनीषा जी, आप हमेशा ही बहुत सुंदर और गॉर्जियस लगती हैं।"

क्यों बना यह लुक खास?

तनीषा ने बिना ज़्यादा मेकअप या हेवी आउटफिट के अपने लुक को खास बनाया। उन्होंने दिखाया कि कम में भी स्टाइलिश और एलिगेंट कैसे दिखा जा सकता है। उनका ये सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव लुक उन लोगों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो बारिश के मौसम में फैशन और कंफर्ट दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं।

तनीषा मुखर्जी का यह बारिश वाला स्टाइलिश अवतार सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। चाहे तारीफ हो या ट्रोल, एक बात तो साफ है कि तनीषा अपने फैशन से फिर एक बार लाइमलाइट में आ गई हैं।