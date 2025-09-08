09 SEPTUESDAY2025 2:06:11 PM
Ex वाइफ के साथ छुट्टियों पर निकले सुष्मिता सेन के भाई, सिर्फ 4 साल में ही तोड़ दी थी शादी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Sep, 2025 05:08 PM
नारी डेस्क: टेलीविजन अभिनेत्री चारु असोपा और उनके पूर्व पति राजीव सेन हाल ही में बीकानेर स्थित अपने घर पर गणेश चतुर्थी समारोह के लिए फिर से मिले। अपनी नन्ही बच्ची ज़ियाना के माता-पिता बनने के बाद, यह पूर्व जोड़ा अब थाईलैंड की अपनी पारिवारिक यात्रा के लिए तैयार है। राजीव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खुशहाल पारिवारिक तस्वीर साझा की, जिसमें तीनों मुस्कुराते हुए और यात्रा के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। इस खुशहाल तस्वीर को साझा करते हुए, उन्होंने लिखा- "हम थाईलैंड जा रहे हैं। दुबई और हांगकांग के बाद ज़ियाना की यह तीसरी अंतरराष्ट्रीय यात्रा है।" 
बता दें कि राजीव सेन और चारु असोपा का पिछले साल आधिकारिक रूप से तलाक हो गया था और तब से यह जोड़ा अलग-अलग राज्यों में रह रहा है। वे केवल अपनी बेटी की खातिर फिर से मिलते हैं और सह-पालन समझौते में हैं। अभिनेत्री से व्यवसायी बनीं चारु ने वास्तव में अपना आधार मुंबई से अपने गृहनगर में स्थानांतरित कर दिया और अपना नया व्यवसाय शुरू किया। अनजान लोगों के लिए, चारु और राजीव के बीच कई बार बदनामी हुई है, और उनका तलाक काफी सार्वजनिक और कड़वा था।

चारु और राजीव ने कुछ महीनों की डेटिंग के बाद 2019 में शादी कर ली। इसके तुरंत बाद रिश्ते में दरार आने लगी। राजीव सेन बॉलीवुड सुपरस्टार सुष्मिता सेन के छोटे भाई हैं। राजीव और चारु को एक-दूसरे के साथी के रूप में कोई सुकून नहीं मिला, लेकिन ज़ियाना के माता-पिता के रूप में, वे पूरी तरह से सक्रिय हैं। हाल ही में चारु द्वारा अपने YouTube चैनल पर साझा किए गए एक व्लॉग में, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने राजीव सेन और उनकी माँ का बीकानेर में अपने नए घर में स्वागत किया, जहाँ वे सभी गणपति समारोह के लिए फिर से मिले। राजीव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पिता-पुत्री के पुनर्मिलन का एक बेहद भावुक वीडियो शेयर किया था। कई महीनों बाद अपने पिता से मिलने वाली नन्ही ज़ियाना खिलखिलाकर हंसती और उन्हें कसकर गले लगाती नज़र आईं। 

