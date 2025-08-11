19 AUGTUESDAY2025 12:05:35 PM
Nari

30,000 करोड़ रुपये के संपत्ति विवाद के बीच संजय कपूर की बहन का ये पोस्ट हुआ वायरल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 11 Aug, 2025 04:20 PM
30,000 करोड़ रुपये के संपत्ति विवाद के बीच संजय कपूर की बहन का ये पोस्ट हुआ वायरल

नारी डेस्क:  30,000 करोड़ रुपये के संपत्ति विवाद और गहराते पारिवारिक मतभेदों के बीच दिवंगत व्यवसायी और सोना कॉमस्टार के चेयरपर्सन संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर ने रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अपनी मां के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए, उन्होंने लिखा- "इसे लिखने में मुझे पूरा दिन लग गया, क्योंकि आज का दिन बहुत मुश्किल था। रक्षाबंधन खत्म होते ही, तुम्हारी तस्वीर के पास फूल रखकर, मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, जबकि मां रो रही थीं।"
PunjabKesari

मंधीरा ने अपने पोस्ट में लिखा-  'वह धागा जो हमें बांधता है, अदृश्य होते हुए भी मजबूत अटूट है, हमारी यादों की तरह शाश्वत। मैं तुम्हारे साथ बिताए पलों को फिर से जी रही हूं और अब मैं खुद को तुम्हारी चाहत और तुम्हारे सपनों की रक्षा करते हुए पाती हूं, हालांकि यह हमेशा उल्टा ही होना था। अगर तुम अभी भी यहां होते, तो सब कुछ अलग होता, सब कुछ बेहतर होता मेरे प्यारे भैया।'


संजय कपूर की बहन ने आगे लिखा- 'आज, मैंने तुम्हारी तस्वीर के कोने में एक धागा बांधा, तुम्हारे चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराते हुए, हमारे सपनों को साझा करने वाले भाई। तुमने पिताजी की विरासत को मजबूती से आगे बढ़ाया। मुझे पता है कि तुम इसे और आगे बढ़ाते रहते। तुम्हारी यादों की रक्षा करना मेरा पवित्र कर्तव्य है। हम बहादुर हैं और मुझे पता है कि तुम हमारी रक्षा करते रहोगे। रक्षा बंधन मुझे याद दिलाता है कि प्यार समय से परे है। मंधीरा का यह रहस्यमयी पोस्ट सोना कॉमस्टार में बढ़ते तनाव के बीच आया है। हालांकि मंधीरा की संजय से बातचीत पिछले 4 साल से बंद थी। उन्होंने ये बात खुद अपने पोस्ट में बताई थी। 


लंदन में संजय कपूर की मौत के बाद पारिवारिक कलह और गहरा गई है, जिसे उनकी मां रानी कपूर ने "रहस्यमय" बताया है। उन्होंने ब्रिटेन के अधिकारियों के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। अपने पहले सार्वजनिक बयान में, रानी कपूर ने अपना दुख व्यक्त किया आरोप लगाया कि उन पर कुछ दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला गया था, और दावा किया कि उन्हें वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि कंपनी अपनी विरासत का प्रबंधन कैसे कर रही है। सोना कॉमस्टार ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि 2019 से रानी की कंपनी में कोई भूमिका नहीं रही है, और उन्होंने रानी को "झूठे" दावों के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा है। 
 

