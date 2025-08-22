गोविंदा से तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंची सुनीता आहूजा, एक्टर पर लगाए कई गंभीर आरोप

नारी डेस्क: सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने यूट्यूब व्लॉग में गोविंदा के साथ तलाक की अफवाहों पर बात करते हुए रोते हुए सुर्खियां बटोरीं थी। अब कपल की जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हाउटरफ्लाई की एक रिपोर्ट के अनुसार सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा से तलाक लेने की अर्जी दी है।



खबर के अनुसार, सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia) और (ib) के तहत तलाक की मांग की है। इन धाराओं में व्यभिचार (adultery), क्रूरता (cruelty) और परित्याग (desertion) को आधार बनाया जाता है. कोर्ट ने 25 मई को गोविंदा को नोटिस भेजकर बुलाया था।

इस वर्ष के प्रारंभ में दोनों के विवाह में परेशानी की अटकलें तेज हो गईं, जबकि यह जोड़ा 37 वर्षों से एक साथ रह रहा है। सुनीता आहूजा हाल ही में अपने एक व्लॉग में अपनी शादी और अफवाहों को लेकर खुलकर बोली थी।

