लड़कियों के सिर चढ़कर बोलता था साधना का Hair Style, मजबूरी में बनाती थी ये स्टाइल

नारी डेस्क: बॉलीवुड में साधना को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है अपनी विशिष्ट अदायगी से सिनेप्रेमियों को अपना दीवाना बनाया, साथ हीं वह अपने बालों की स्टाइल ‘साधना कट' की वजह से भी वह प्रसिद्ध थीं। साधना का जन्म 02 सितंबर 1941 को करांची पाकिस्तान तब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। माता-पिता की एक मात्र संतान होने के कारण साधना का बचपन बड़े प्यार के साथ व्यतीत हुआ था।



पहली फिल्म में मिला था एक रुपए का टोकन

साधना का नाम उनके पिता ने अपने समय की पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। वर्ष 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 के गीत ईचक दाना बीचक दाना में साधना को कोरस लड़की की भूमिका मिली थी। वर्ष 1958 में साधना को सिंधीफिल्म अबाणा में काम करने का मौक़ा मिला जिसमें उन्होंने अभिनेत्री शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के लिए इन्हें एक रुपए की टोकन राशि का भुगतान किया गया था।



हेयरस्टाइल के पीछे की कहानी

साधना की वजह से ही आज भी फेमस है साधना कट, लेकिन इस हेयरस्टाइल के पीछे की वजह बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल, साधना ने जब फिल्मों में काम तलाशना शुरू किया तो उन्हें कई बार उनके बड़े माथे की वजह से निर्देशकों ने काम देने से मना कर दिया। उन्हें जब फिल्मेकर सशाधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म में काम दिया तो उन्होंने साधना को हेयरस्टाइल बदलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हेयरस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो उनका बड़ा माथा छुपा दे। तब साधना ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये हेयरस्टाइल बनाया था। उस हेयरकट का नाम ही साधना हेयरस्टाइल रख दिया गया।



बीमारी को छिपाने के लिए गले में बांधती थी पट्टी

बॉलवुड में साधना ने अपने करियर की शुरूआत वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म लव इन शिमला से की। फिल्म के सेट पर उन्हें फिल्म के निर्देशक आर.के.नैय्यर से प्रेम हो गया और बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली। वर्ष 1967 में साधना बीमार रहने लगी। बीमारी को छिपाने के लिए उन्होंने अपने गले में पट्टी बंधी अक्सर गले में दुपट्टा बांध लेती थी, यही साधना आइकन बन गया था और उस दौर की लड़कियों ने इसे भी फैशन के रूप में लिया था। इन सबके बीच साधना ने राजकुमार, आरजू, मेरा साया, इंतकाम , एक फूल दो माली जैसी कुछ सफल फिल्मों में काम किया।

