05 SEPFRIDAY2025 9:55:11 PM
Nari

लड़कियों के सिर चढ़कर बोलता था साधना का Hair Style, मजबूरी में बनाती थी ये स्टाइल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Sep, 2025 04:58 PM
लड़कियों के सिर चढ़कर बोलता था साधना का Hair Style, मजबूरी में बनाती थी ये स्टाइल

नारी डेस्क: बॉलीवुड में साधना को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है अपनी विशिष्ट अदायगी से सिनेप्रेमियों को अपना दीवाना बनाया, साथ हीं वह अपने बालों की स्टाइल ‘साधना कट' की वजह से भी वह प्रसिद्ध थीं। साधना का जन्म 02 सितंबर 1941 को करांची पाकिस्तान तब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। माता-पिता की एक मात्र संतान होने के कारण साधना का बचपन बड़े प्यार के साथ व्यतीत हुआ था। 

PunjabKesari
पहली फिल्म में मिला था एक रुपए का टोकन 

 साधना का नाम उनके पिता ने अपने समय की पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था।  वर्ष 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 के गीत ईचक दाना बीचक दाना में साधना को कोरस लड़की की भूमिका मिली थी। वर्ष 1958 में साधना को सिंधीफिल्म अबाणा में काम करने का मौक़ा मिला जिसमें उन्होंने अभिनेत्री शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के लिए इन्हें एक रुपए की टोकन राशि का भुगतान किया गया था। 


हेयरस्टाइल के पीछे की कहानी 

साधना की वजह से ही आज भी फेमस है साधना कट, लेकिन इस हेयरस्टाइल के पीछे की वजह बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल, साधना ने जब फिल्मों में काम तलाशना शुरू किया तो उन्हें कई बार उनके बड़े माथे की वजह से निर्देशकों ने काम देने से मना कर दिया। उन्हें जब फिल्मेकर सशाधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म में काम दिया तो उन्होंने साधना को हेयरस्टाइल बदलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हेयरस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो उनका बड़ा माथा छुपा दे। तब साधना ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये हेयरस्टाइल बनाया था। उस हेयरकट का नाम ही साधना हेयरस्टाइल रख दिया गया।

PunjabKesari
बीमारी को छिपाने के लिए गले में बांधती थी पट्टी

बॉलवुड में साधना ने अपने करियर की शुरूआत वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म लव इन शिमला से की। फिल्म के सेट पर उन्हें फिल्म के निर्देशक आर.के.नैय्यर से प्रेम हो गया और बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली।  वर्ष 1967 में  साधना बीमार रहने लगी। बीमारी को छिपाने के लिए उन्होंने अपने गले में पट्टी बंधी अक्सर गले में दुपट्टा बांध लेती थी, यही साधना आइकन बन गया था और उस दौर की लड़कियों ने इसे भी फैशन के रूप में लिया था। इन सबके बीच साधना ने राजकुमार, आरजू, मेरा साया, इंतकाम , एक फूल दो माली जैसी कुछ सफल फिल्मों में काम किया।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it