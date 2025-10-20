20 OCTMONDAY2025 5:16:11 PM
प्रेग्नेंसी में हेल्थ का रखना है पूरा ख्याल, तो अपनाएं परिणीति चोपड़ा की हेल्दी लाइफस्टाइल

  • Edited By Monika,
  • Updated: 20 Oct, 2025 12:16 PM
नारी डेस्क : हर महिला का सपना होता है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। यही कारण है कि प्रेग्नेंसी के दौरान खुद को फिट और हेल्दी रखना बेहद जरूरी होता है। इस दौरान सही डाइट, हाइड्रेशन और सेल्फ-केयर पर ध्यान देना मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। आज हम आपको बताएंगे हाल ही में मां बनीं एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की हेल्दी प्रेग्नेंसी लाइफस्टाइल और वो डाइट टिप्स, जिन्हें अपनाकर उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी को सहज और स्वस्थ बनाया।

नई खुशी आई परिणीति के घर

‘हंसी तो फंसी’, ‘इश्कजादे’ और ‘शुद्ध देसी रोमांस’ जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाली परिणीति चोपड़ा के घर हाल ही में खुशियों ने दस्तक दी है। 19 अक्टूबर 2025 को उन्होंने बेटे को जन्म दिया। उन्होंने और उनके पति, आप पार्टी नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को साझा किया, जिसके बाद फैंस ने उन्हें जमकर बधाइयां दीं। बता दें की अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान परिणीति कई बार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहीं और हेल्दी प्रेग्नेंसी के लिए कई जरूरी टिप्स भी शेयर किए। आइए जानते हैं वो कौन से टिप्स हैं जिनसे आप भी अपनी प्रेग्नेंसी को हेल्दी बना सकती हैं।

हाइड्रेटेड रहना है जरूरी

परिणीति ने एक वीडियो में खुद को लेमन वाटर पीते हुए दिखाया था। उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। इससे स्किन फ्लेक्सिबल रहती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, सूजन, सिरदर्द और प्री-मैच्योर लेबर का खतरा कम होता है। पानी, नारियल पानी या नींबू पानी दिनभर में बार-बार पीना बहुत फायदेमंद है।

डाइट का रखिए खास ख्याल

परिणीति की एक और वीडियो में उन्हें टोमैटो सूप और चीज़ टोस्ट बनाते देखा गया था। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रेग्नेंसी में ये दोनों ही चीजें एक रिलैक्सिंग और हेल्दी डिनर का हिस्सा बन सकती हैं। टोमैटो सूप से शरीर को विटामिन C, हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं।चीज़ टोस्ट कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जो हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाता है।

स्ट्रेच मार्क्स से राहत कैसे पाएं

प्रेग्नेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स आम समस्या होती है, खासकर जब वजन तेजी से बढ़ता है। इसे पूरी तरह रोकना मुश्किल है, लेकिन आप इसे कम जरूर कर सकती हैं। परिणीति की तरह रोजाना कोको बटर, शिया बटर या एमोलियंट क्रीम्स लगाने से स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है और ड्रायनेस दूर होती है।

रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी भी जरूरी

परिणीति अक्सर अपने प्रेग्नेंसी फेज में मेडिटेशन, हल्के योग और शांत म्यूजिक सुनने की सलाह देती थीं। उनका कहना है कि मानसिक शांति और खुश रहना मां और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। प्रेग्नेंसी में खुद का ख्याल रखना किसी लग्जरी से कम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। परिणीति चोपड़ा की तरह अगर आप भी हाइड्रेशन, हेल्दी डाइट और स्किन केयर का ध्यान रखेंगी, तो प्रेग्नेंसी के पूरे सफर में फिट, एनर्जेटिक और पॉजिटिव रह पाएंगी।
 

