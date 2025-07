कौन थे ये एक्टर, जो आखिरी वक्त में मदद के मोहताज रहे और किडनी फेलियर से चल बसे?

नारी डेस्क: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और कॉमेडियन फिश वेंकट (Fish Venkat) का 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। वेंकट लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और इलाज के लिए आर्थिक मदद की अपील भी कर चुके थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद समय पर उन्हें किडनी डोनर नहीं मिल सका, और अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली।

वेंकट पिछले कुछ समय से हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत गंभीर थी, जिसके कारण उन्हें आईसीयू (ICU) में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर्स ने बताया था कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें एक डोनर की ज़रूरत थी और करीब 50 लाख रुपये का खर्च बताया गया था।

Telugu actor #FishVenkat passed away on July 18 due to multiple organ failure. He was 53. As per reports, he was suffering from kidney and liver issues and was undergoing dialysis treatment. His health deteriorated last week. #News pic.twitter.com/Q3EXdU9fw0