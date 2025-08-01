Real Hero सोनू सूद ने फिर जीता देश का दिल, बेसहारा बुजुर्गों के लिए किया ये महान काम

नारी डेस्क: बुधवार को अभिनेता और मानवतावादी सोनू सूद ने बुजुर्गों की सहायता के उद्देश्य से एक नई पहल का अनावरण करके अपना 52वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर 'हैप्पी न्यू ईयर' स्टार ने एक बड़े वृद्धाश्रम की स्थापना की योजना की घोषणा की है जो लगभग 500 वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, देखभाल और साथ प्रदान करेगा। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि वह गरीबों के मसीहा हैं।

एक्टर का कहना है कि यह पहल उन बुजुर्गों के लिए है, जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है और जो अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। सोनू सूद का उद्देश्य उन्हें एक सम्मानजनक, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण माहौल देना है। इस वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए चिकित्सकीय सेवाएं, पौष्टिक भोजन और इमोशनल सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।



सोनू सूद का मानना है कि समाज के इस वर्ग को सिर्फ सहारे की नहीं, बल्कि सम्मान और अपनापन देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा- प्रस्तावित सुविधा केवल रहने की जगह से कहीं अधिक होगी, यह एक समग्र वातावरण प्रदान करने का वादा करती है जहां बुजुर्ग निवासी सम्मान और आराम के साथ रह सकेंगे। सुरक्षित आवास के अलावा, यह गृह आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन और भावनात्मक सहारा भी प्रदान करेगा। इससे पहले, सूद ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मदद की है और वंचित छात्रों और रोगियों को भी अपना समर्थन दिया है।



