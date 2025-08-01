क्या दिल्ली में आने वाली है कोई आफत? आज सुबह अचानक बजने लगे सायरन  और दौड़ने लगे लोग

नारी डेस्क: भूकंप और अन्य आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाने के अभियान के तहत, शुक्रवार को दिल्ली के 11 ज़िलों में एक मेगा आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बाज़ारों, स्कूलों और अस्पतालों सहित 50 से ज़्यादा स्थानों पर आयोजित इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य भूकंप और रासायनिक आपदाओं जैसी बड़ी आपदाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मज़बूत करना है।



अधिकारियों ने बताया कि यह अभ्यास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक बहु-एजेंसी 'अभ्यास सुरक्षा चक्र' का हिस्सा है, जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 18 ज़िलों को कवर करता है। दिल्ली में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा कि यह मॉक ड्रिल एक बड़े भूकंप परिदृश्य का अनुकरण करेगी और वास्तविक समय की तैयारियों, अंतर-एजेंसी समन्वय और सार्वजनिक प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण करेगी।



सुबह लगभग 9 बजे, राजधानी भर में एक नकली भूकंप का परिदृश्य तैयार किया गया। डीडीएमए द्वारा समन्वित इस अभ्यास ने स्कूलों, अस्पतालों, बाज़ारों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रतिक्रिया टीमों, निकासी और नियंत्रण प्रयासों को सक्रिय कर दिया। यह अभियान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय आपदा तैयारी अभ्यास का एक हिस्सा है। गीता कॉलोनी के ब्लॉक 10 स्थित एक सिलाई केंद्र में एक नकली भूकंप का अभ्यास किया गया। एक नकली आपातकालीन कॉल के बाद, गीता कॉलोनी पुलिस, यातायात पुलिस, चिकित्सा कर्मचारी, एम्बुलेंस सेवा और एसडीएम की टीमें घटनास्थल पर पहुँचीं और नकली बचाव और राहत कार्य किया।

अधिकारियों ने कहा कि हालांकि दिल्ली ने पहले भी अलग-अलग नकली अभ्यास किए हैं, यह पहली बार है जब सभी 11 जिले एक साथ समन्वित आपदा सिमुलेशन चलाएंगे। राजधानी की भूकंपीय संवेदनशीलता इसे देश के सबसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में से एक बनाती है। इस अभ्यास में दोहरी संकट की स्थिति शामिल है: एक भयंकर भूकंप, जिसके बाद महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खतरनाक रासायनिक रिसाव। एनडीएमए अधिकारियों ने कहा है कि यह अभ्यास राष्ट्रीय राजधानी की आपदा स्थितियों से निपटने की क्षमता का परीक्षण करने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा अभ्यास लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र IV में आती है।