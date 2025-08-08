दूल्हे की तलाश कर रही है शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा के शो में खोले कई राज

नारी डेस्क: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 3 के आगामी एपिसोड में होस्ट कपिल शर्मा, शिल्पा और शमिता शेट्टी, हुमा कुरैशी और साकिब सलीम जैसे खास मेहमानों के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। इस एपिसोड में हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की नोकझोंक देखने को मिलेगी, क्योंकि सितारे कपिल के साथ मज़ेदार पारिवारिक पल, मज़ेदार राज़ और मज़ेदार बातें साझा करेंगे।



एक नए प्रोमो में, शिल्पा पूरी तरह से मैचमेकर वाली वाइब्स लेकर आ रही हैं, जब वह अपनी बहन शमिता के साथ दिखाई देंगी, जो अपने लिए एक आदर्श दूल्हे की तलाश में हैं। एक हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान, 'धड़कन' की अभिनेत्री कहती है- "मैं तो बेशरम भी हूं, मैं तो सामने से पूछ भी लेती हूं, तुम्हारी शादी हो गई है?' फिर मैं बोलती हूं नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरी छोटी बहन के लिए!' दरअसल, मैं इंप्रेस बहुत जल्दी हो जाती हूं इसलिए!” कपिल ने हुमा को उसके डेटिंग ऐप सहयोग के बारे में चिढ़ाकर और शमिता को इसे आज़माने का सुझाव देकर मनोरंजन को और बढ़ा दिया। लेकिन सुर्खियां जल्द ही बदल जाती हैं जब प्राची नाम की एक प्रशंसक केंद्र में आती है और एक मार्मिक शायरी के साथ साकिब को प्रपोज करके सभी को आश्चर्यचकित कर देती है, जिससे एपिसोड में एक मधुर मोड़ आ जाता है।



प्रशंसक ने सहजता से अपने छोटे भाई का ज़िक्र कर दिया - शिल्पा की दिलचस्पी तुरंत पकड़ ली। सीधे चेहरे के साथ, वह जल्दी से पूछती है, "उसकी उम्र क्या है?", मज़ाकिया अंदाज़ में शमिता के लिए एक और संभावित जोड़ी की ओर इशारा करते हुए। साकिब खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन मज़ाक करते हुए कहते हैं- "क्या यह रक्षाबंधन स्पेशल था या मैट्रिमोनी स्पेशल?" इससे पहले, निर्माताओं ने एक प्रोमो जारी किया था जिसमें शिल्पा शेट्टी ने कपिल शर्मा के वज़न घटाने को लेकर उनका मज़ाक उड़ाया था।



कॉमेडियन ने तुरंत मज़ाकिया अंदाज़ में जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि उनका वज़न हर साल कम होता जा रहा है। मज़ाक तब और बढ़ गया जब कपिल ने पूछा कि क्या शमिता शिल्पा के साथ सब कुछ शेयर करती हैं, जिस पर शिल्पा ने चुटीले अंदाज़ में जवाब दिया कि शमिता उनसे सिर्फ़ अपने बॉयफ्रेंड के राज़ छुपाती हैं। इसी सिलसिले में, यह एपिसोड इस शनिवार, 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। कपिल शर्मा द्वारा होस्ट किए जा रहे इस शो में सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक भी हैं। नए सीज़न में नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी हुई है, जो अर्चना पूरन सिंह के साथ शो में स्थायी अतिथि के रूप में शामिल होंगे।