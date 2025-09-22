23 SEPTUESDAY2025 2:45:01 AM
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के शुभ दिनों में भूलकर भी न करें ये गलतियां

  • Updated: 22 Sep, 2025 04:11 PM
नारी डेस्क:  शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर 2025 (सोमवार) से शुरू हो रही है। मान्यता है कि इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आएंगी और नौवें दिन यानी 1 अक्टूबर 2025 को पालकी पर विदा होंगी। नवरात्रि के इन नौ दिनों में माता रानी की विशेष पूजा, व्रत और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यदि भक्त नवरात्रि में पूजा-पाठ के दौरान कुछ विशेष गलतियां करते हैं, तो माता दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं और पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि किन-किन गलतियों से बचना चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए।

 नवरात्रि में इन 5 गलतियों से बचें

 घर को खाली न छोड़ें

अगर आपके घर में कलश स्थापना की गई है, तो इन दिनों घर को कभी भी खाली न छोड़ें। माना जाता है कि इस समय घर में किसी न किसी सदस्य की मौजूदगी होना जरूरी है। ऐसा करने से पूजा का शुभ फल मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

 नींबू का प्रयोग न करें

नवरात्रि के दिनों में नींबू काटना या इसका सेवन करना अशुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय नींबू काटना बलि देने के समान होता है। इसलिए नौ दिनों तक नींबू का उपयोग पूरी तरह से टालना चाहिए।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mayank kushwaha (@mr.highthink)

वर्जित भोजन से परहेज करें

नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मांस और शराब का सेवन सख्त मना है। ऐसा करने से माता रानी नाराज हो सकती हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए और पूजा के समय पूर्ण शुद्धता का पालन करना चाहिए।

नाखून और काले कपड़े से बचें

नवरात्रि के दौरान नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। इसे पूजा के लिए अशुभ संकेत माना गया है। इसके अलावा, काले रंग के कपड़े भी इन दिनों पहनने से बचना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।

ब्रह्मचर्य का पालन करें

नवरात्रि को पवित्र और शुद्ध दिनों के रूप में माना गया है। इस दौरान पुरुष और महिलाएं दोनों को संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद घर-परिवार पर बना रहता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

 इस तरह करें पूजा

रोज सुबह और शाम मां दुर्गा की आरती करें। श्रद्धा भाव से दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का पाठ करें। माता को ताजे फूल, फल और सात्विक भोग अर्पित करें। पूजा करते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। केवल रीति-रिवाज निभाना ही नहीं, बल्कि माता के प्रति सच्ची भक्ति और आस्था रखना सबसे ज्यादा जरूरी है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mayank kushwaha (@mr.highthink)

नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा श्रद्धा और नियमों के साथ की जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन अगर भक्त इन नौ दिनों में छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नवरात्रि इन 5 गलतियों से बचें और माता रानी की आराधना पूरे समर्पण के साथ करें।  

