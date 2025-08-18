दिल्ली में सुबह-सुबह मची अफरा-तफरी , कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी

नारी डेस्क: लंबी छुट्टी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल खुलते ही बंद हो गए, क्योंकि आज सुबह-सुबह कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल और सेक्टर 10, द्वारका स्थित श्रीराम वर्ल्ड स्कूल को एक ईमेल आईडी के ज़रिए धमकी मिली। सुरक्षा उपाय के तौर पर, स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया।



हर तरफ तलाश जारी

पुलिस और बम निरोधक दल घटनास्थल पर पहुंचे और परिसर की गहन तलाशी शुरू की। हालांकि इससे पहले भी दो बार बम की धमकियां झूठी निकलीं, सुरक्षा एजेंसियां आज की सूचना को गंभीरता से ले रही हैं और सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, जब तक हर खतरे की पुष्टि नहीं हो जाती, एहतियातन स्कूल खाली कराना मानक प्रोटोकॉल बना हुआ है।डीपीएस द्वारका को आए धमकी भरे कॉल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।



एक महीने पहले भी मिली थी धमकी

इस घटना ने ठीक एक महीने पहले शहर में फैली दहशत की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब नई दिल्ली के 50 से ज़्यादा स्कूलों को इसी तरह की बम की धमकियां मिली थीं, जो बाद में झूठी पाई गईं। जुलाई की शुरुआत में, बम की धमकी की सूचना मिलने के बाद, पश्चिम विहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल, रोहिणी सेक्टर 24 स्थित सॉवरेन स्कूल, द्वारका सेक्टर 19 स्थित मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल और रोहिणी सेक्टर 23 स्थित हेरिटेज स्कूल सहित राष्ट्रीय राजधानी के कई अन्य स्कूलों में अग्निशमन विभाग और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था।



दिल्ली में डर का माहौल

इन धमकियों ने स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और छात्रों को चिंता में डाल दिया था, और कई संस्थानों ने सुरक्षा उपाय के तौर पर कक्षाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दल और अग्निशमन विभाग के कर्मियों को तैनात किया गया था। हालांकि पिछली सभी चेतावनियां झूठी साबित हुईं, लेकिन इन धमकियों की पुनरावृत्ति ने अभिभावकों, छात्रों और स्कूल अधिकारियों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं।