02 DECTUESDAY2025 8:38:58 PM
Nari

Susanthica बनीं ‘सा रे गा मा पा ’ सीजन 5 की विनर, जानें रनर-अप, प्राइज मनी और फिनाले की पूरी जानकारी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 24 Nov, 2025 10:05 AM
Susanthica बनीं ‘सा रे गा मा पा ’ सीजन 5 की विनर, जानें रनर-अप, प्राइज मनी और फिनाले की पूरी जानकारी

 नारी डेस्क:  टीवी का लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो ‘सा रे गा मा पा सीनियर्स’ सीजन 5 आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंच गया है। 23 नवंबर की रात हुए ग्रैंड फिनाले में इस सीजन की विनर का ऐलान किया गया। दर्शकों और जजों की जबरदस्त प्रशंसा पाने वाली सुसांतिका (Susanthica) ने इस सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया।

6 फाइनलिस्ट के बीच थी कड़ी टक्कर

ग्रैंड फिनाले में कुल छह दमदार फाइनलिस्ट श्रीहरि रवींद्रन, सुसांतिका, सपेसन, चिन्नू सेंथमिलन, पवित्रा और शिवानी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, और इन सबमें सबसे शानदार परफॉर्मेंस देकर सुसांतिका ने ट्रॉफी अपने नाम की और सबका दिल जीत लिया।

विनर को क्या मिला?  प्राइज मनी और गिफ्ट्स

फिल्मबीट की रिपोर्ट के मुताबिक, विनर सुसांतिका को मिला है

15 लाख रुपये की कैश प्राइज,एमपी डेवलपर्स की ओर से एक ड्रीम होम साथ ही बताया जा रहा है कि उनके लिए म्यूजिक इंडस्ट्री के कई नए रास्ते भी खुल गए हैं, जिसमें नए म्यूजिक एलबम और प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकते हैं।

शो कब शुरू हुआ था?

यह तेलुगु सिंगिंग रियलिटी शो ‘सा रे गा मा पा सीनियर्स’ सीजन 5 24 मई 2025 को जी तमिल पर ऑन-एयर हुआ था और अपनी शुरुआत से ही दर्शकों का पसंदीदा बना रहा।
  

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it