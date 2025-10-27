27 OCTMONDAY2025 2:29:08 PM
Nari

सतीश शाह की चिता के सामने फूट-फूट कर रोई अनुपमा, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकारों ने गाना गाकर दी  श्रद्धांजलि

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Oct, 2025 09:07 AM
सतीश शाह की चिता के सामने फूट-फूट कर रोई अनुपमा, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकारों ने गाना गाकर दी  श्रद्धांजलि

नारी डेस्क:  'साराभाई बनाम साराभाई' के मुख्य कलाकारों ने रविवार को मुंबई में श्मशान घाट पर 'साराभाई बनाम साराभाई' का टाइटल ट्रैक गाकर सतीश शाह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अभिनेता का शनिवार को 74 साल की उम्र में किडनी संबंधी दिक्कतों के कारण निधन हो गया। 'साराभाई बनाम साराभाई' के मुख्य कलाकार, जिनमें रूपाली गांगुली, सुमीत राघवन, राजेश कुमार, जमनादास मजेठिया, देवेन भोजानी और अन्य शामिल हैं, मुंबई में सतीश शाह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)


अंतिम संस्कार के दौरान, रूपाली गांगुली फूट-फूट कर रो पड़ीं। जेडी मजेठिया उन्हें सांत्वना देते दिखे। राजेश कुमार और सुमीत भी श्मशान घाट पर सतीश शाह के पार्थिव शरीर के सामने प्रार्थना करते हुए भावुक हो गए। जमनादास मजेठिया ने 'साराभाई बनाम साराभाई' के कलाकारों की ओर से संगीतमय विदाई समाप्त करते हुए कहा, "हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सतीश भाई। हम आपको हमेशा याद करेंगे।" अपने सह-कलाकार सतीश शाह को भावुक विदाई देने के बाद, जमनादास मजेठिया ने साराभाई बनाम साराभाई के कलाकारों की ओर से अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए खुद को अभिनेता का हमेशा के लिए "विस्तारित परिवार" बताया।


ANI से बात करते हुए जमनादास मजेठिया ने कहा- "सतीश जी बहुत अच्छे कलाकार थे। वह एक अच्छे इंसान थे और एक ऐसे जादूगर थे जिन्हें हर चीज का ज्ञान था।" पॉपुलर सिटकॉम के कलाकारों ने एक्टर को याद किया और फैंस से उनकी विरासत का जश्न मनाने की अपील की। उन्होंने कहा- "सतीश जी एक ऐसे इंसान थे जिनका जश्न मनाया जाना चाहिए। हम (साराभाई वर्सेस साराभाई के कलाकार) हमेशा उनके लिए एक परिवार की तरह रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यह हमारी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि है।" 'साराभाई वर्सेस साराभाई' एक पॉपुलर टेलीविज़न सिटकॉम है जो 2004 में प्रसारित हुआ था। इसमें सतीश शाह, रत्ना पाठक शाह, सुमीत राघवन, रूपाली गांगुली और राजेश कुमार जैसे कलाकारों ने काम किया था।


यह शो साराभाई परिवार के सदस्यों के इर्द-गिर्द घूमता था, जो कफ़ परेड - साउथ मुंबई का एक बहुत अमीर - हाई सोसाइटी गुजराती परिवार है, जिसकी बहू मिडिल क्लास दिल्ली बैकग्राउंड से है। दिवंगत एक्टर सतीश शाह की बात करें तो इस कलाकार की अलग-अलग फिल्मों में व्यंग्यात्मक ब्लैक कॉमेडी 'जाने भी दो यारो' (1983), 'हम साथ-साथ हैं', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'कभी हां कभी ना', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'ओम शांति ओम' और 'शादी नंबर 1' जैसी पॉपुलर हिट फिल्में शामिल हैं। सिनेमा में अपनी यादगार भूमिकाओं के बावजूद, टेलीविज़न सीरीज़ 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में इंद्रावदन साराभाई के रूप में शाह का किरदार भारतीय टीवी इतिहास में सबसे आइकॉनिक कॉमिक परफॉर्मेंस में से एक है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बॉलीवुड आइकन सतीश शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया है, फैंस और सहकर्मियों ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जताया है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it