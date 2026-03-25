हमारे बेटे की मौत पर रोना मत...  दिल पर पत्थर रख हरीश राणा के माता- पिता ने अपने लाल को दी अंतिम विदाई

नारी डेस्क: अपने बेटे को आखिरी बार विदाई देते हुए, हरीश राणा के माता-पिता ने उनके जीवन को याद किया। हरीश भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 'पैसिव यूथेनेशिया' (इच्छा-मृत्यु) की अनुमति मिली थी। अंतिम संस्कार के दौरान शोक मनाते हुए, उनके माता-पिता ने हरीश को एक 'अच्छा बेटा' बताया। हरीश की मां निर्मला देवी ने हाथ जोड़कर अपने बेटे को भावुक विदाई दी और वहां मौजूद लोगों से मिलीं। वहीं, उनके पिता अशोक राणा ने शोक मनाने वालों से रोने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अब "एक अच्छी जगह पर है" और वह एक अच्छा बेटा था।



हरीश का अंतिम संस्कार बुधवार सुबह दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट पर किया गया। इसके साथ ही, उनके 13 साल लंबे मेडिकल संघर्ष का शांतिपूर्ण अंत हो गया। परिवार के सदस्यों के साथ-साथ 'ब्रह्मा कुमारी' के प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और हरीश के लिए प्रार्थना की। गाजियाबाद की 'राज एम्पायर सोसाइटी' में रहने वाले लोग भी अपना समर्थन देने के लिए वहां आए। हरीश के पार्थिव शरीर को एक एम्बुलेंस में श्मशान घाट तक ले जाया गया, और जिस जगह पर चिता बनाई जानी थी, उसे गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। कई शोक मनाने वालों ने हाथ जोड़कर हरीश को अंतिम विदाई दी, और कुछ ने चिता पर रखे जाने से पहले उनके शरीर पर केसरिया मालाएं चढ़ाईं।

हरीश के छोटे भाई आशीष राणा ने चिता को अग्नि दी; इस दौरान उनकी बहन भावना भी उनके साथ थीं। ब्रह्मा कुमारी की 'सिस्टर लवली ने बताया कि अंतिम संस्कार के दौरान ध्यान-मंत्रों का जाप किया गया। उन्होंने कहा- "शरीर तो इस नश्वर दुनिया को छोड़कर जा रहा है, लेकिन आत्मा अमर है और उसने एक नई यात्रा शुरू कर दी है।" सिस्टर लवली ने बताया- "परिवार ने हरीश की आँखें दान करने का फ़ैसला किया है।" इसके अलावा, सिस्टर लवली ने बताया कि आने वाले दिनों में ब्रह्मा कुमारी द्वारा एक 'भोग' (प्रसाद) और प्रार्थना-सभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरीश को पसंद आने वाले भोजन के व्यंजन तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा- "हरीश एक दशक से ज़्यादा समय से कुछ खा नहीं पा रहा था। अब उसकी आत्मा आज़ाद हो गई है। एक प्रतीकात्मक तौर पर, हम उसे वह खाना चढ़ाएंगे जो उसके शरीर को पसंद था," ।



इससे पहले, पड़ोसियों और शुभचिंतकों ने हरीश की देखभाल के लिए परिवार के अटूट समर्पण की बात की, भले ही उन्हें इन सालों में भावनात्मक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो। उसके माता-पिता ने पैसिव यूथेनेशिया (इच्छा-मृत्यु) की अनुमति देने के फ़ैसले को "बेहद दर्दनाक लेकिन ज़रूरी" बताया। सूत्रों के अनुसार, परिवार अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी रस्में पूरी करने के बाद अपने गाज़ियाबाद वाले घर लौट जाएगा। हरीश 2013 में चौथी मंज़िल की बालकनी से गिरने के बाद कोमा में चला गया था; उस समय वह पंजाब यूनिवर्सिटी में B.Tech का छात्र था। इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद, जिसमें उसके लिए लाइफ़ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी गई थी, उसे उसके गाज़ियाबाद वाले घर से AIIMS दिल्ली की पैलिएटिव केयर यूनिट में शिफ़्ट कर दिया गया था। मंगलवार को उसका निधन हो गया।