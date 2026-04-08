जहां हो वहीं रहना 48 घंटे तक बाहर मत आना...  कतर में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी

कतर में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय समुदाय के सदस्यों से क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का बारीकी से पालन करने का आग्रह किया गया है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है 48 घंटे वे जहां हैं वही रहे। यह एडवाइजरी मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव की पृष्ठभूमि में आई है, जहां हाल के दिनों में कई देशों ने संभावित मिसाइल और ड्रोन खतरों को लेकर एहतियाती अलर्ट जारी किए हैं। कुवैत ने पहले ही अपने नागरिकों से रात के समय घर के अंदर रहने का आग्रह किया है, जबकि अन्य खाड़ी देशों ने सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है।



मंगलवार को जारी अपने अपडेट में, दूतावास ने कहा- "गृह मंत्रालय ने सभी से आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने और कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अफवाहें या अविश्वसनीय जानकारी फैलाने या प्रकाशित करने से बचने का आग्रह किया है।" दूतावास ने जोर दिया कि उसका 24/7 कंट्रोल रूम लगातार चालू है, साथ ही समर्पित हेल्पलाइन नंबर 55647502 और 55362508, और cons.doha@mea.gov.in पर ईमेल सहायता और WhatsApp सहायता भी उपलब्ध है। अधिकारियों ने कहा कि मिशन समन्वित सहायता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय समुदाय के नेताओं और संगठनों के साथ नियमित संपर्क में है।



कतर में भारत की एक बड़ी प्रवासी आबादी है, जिसका अनुमान 700,000 से अधिक है; इनमें से कई लोग निर्माण, सेवा और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। दूतावास ने अतीत में भी अक्सर आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय किए हैं, जिसमें 2017 का खाड़ी संकट और COVID-19 महामारी के दौरान अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना शामिल है। अधिकारियों ने दोहराया कि नागरिकों को केवल आधिकारिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए और ऐसी असत्यापित सामग्री फैलाने से बचना चाहिए जिससे घबराहट फैल सकती है या कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दूतावास ने अपनी एडवाइजरी का समापन इस आश्वासन के साथ किया कि अनिश्चितता की इस अवधि के दौरान भारतीय समुदाय का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।