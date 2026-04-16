भयंकर गर्मी के लिए रहें तैयार, अगले 48 घंटों में Heatwave अलर्ट जारी

नारी डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भीषण हीटवेव (लू) की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने नागरिकों से आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। पूर्वानुमान की अवधि के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तापमान में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में 15 से 18 अप्रैल के बीच, मराठवाड़ा में 16 से 18 अप्रैल के बीच, विदर्भ में 15 से 19 अप्रैल के बीच, और कोंकण में 15 से 17 अप्रैल के बीच कुछ अलग-अलग स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है।



लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह

अधिकारियों ने निवासियों से अपील की है कि वे हीटवेव की स्थितियों के दौरान सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें और आवश्यक सावधानियां बरतें। इससे पहले बुधवार को, IMD के सुबह के बुलेटिन में देश के कई हिस्सों में बदलते मौसम की स्थितियों का पूर्वानुमान लगाया गया था। इसने देश के कई हिस्सों के लिए गर्म और उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 15 से 20 अप्रैल के बीच तेलंगाना, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिमी राजस्थान और झारखंड के कुछ अलग-अलग हिस्सों में हीटवेव की स्थितियां बनने की बहुत अधिक संभावना है, और इन क्षेत्रों में हीटवेव का चरम समय अलग-अलग हो सकता है।



कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

इस बीच, पूर्वोत्तर भारत में, IMD ने पूर्वानुमान लगाया है कि 15 से 18 अप्रैल के बीच असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। उत्तर-पश्चिमी भारत में, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गरज और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। ओलावृष्टि की भी संभावना है। जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी ऐसा होने की संभावना है।



तटीय इलाकों में बिगड़ेंगे हालात

पूर्वी भारत में 15 से 20 अप्रैल के बीच अलग-अलग समय पर पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण भारत में, 15 से 18 अप्रैल के बीच कर्नाटक के अंदरूनी और तटीय इलाकों में गरज-चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। IMD ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि अलग-अलग इलाकों में मौसम की स्थिति अलग-अलग हो सकती है।