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आसमान से बरस रही है 'आग', पंजाब से लेकर राजस्थान तक लू का अलर्ट जारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Apr, 2026 12:14 PM
आसमान से बरस रही है 'आग', पंजाब से लेकर राजस्थान तक लू का अलर्ट जारी

नारी डेस्क:  भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को पुष्टि की कि अगले एक सप्ताह में उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पारे में इस उछाल का असर 20 अप्रैल से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर पड़ने की संभावना है। IMD के अनुसार, सोमवार सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 198 दर्ज किया गया, जबकि मौसम विशेषज्ञों ने 23 अप्रैल को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने का अनुमान लगाया है, जिससे गर्मी से संभावित राहत मिल सकती है।

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IMD की आधिकारिक सलाह के अनुसार, 20 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश; 20-23 अप्रैल के दौरान झारखंड (20 और 21 अप्रैल को); पश्चिमी उत्तर प्रदेश (20-22 अप्रैल के दौरान); पश्चिमी राजस्थान (20-23 अप्रैल के दौरान); और पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ में लू का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल के लिए पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 से 23 अप्रैल तक लू का प्रकोप बने रहने की संभावना है।

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झारखंड में 20 और 21 अप्रैल को लू चलने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में 20 से 23 अप्रैल तक लू का लंबा दौर चलने की संभावना है, वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में 21 से 23 अप्रैल के बीच इसका असर देखने को मिल सकता है। IMD ने आगे बताया कि उत्तर-पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। केरल, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 25 अप्रैल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है, जबकि ओडिशा और हरियाणा में रातें भी गर्म बनी रह सकती हैं।

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इस बीच, छत्तीसगढ़ में लू जैसी स्थिति बनी हुई है; रायपुर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। बढ़ते तापमान को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मध्य छत्तीसगढ़ के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले एक हफ़्ते में राज्य के तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे लू के दौरान सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें और ज़रूरी एहतियाती कदम उठाएं। इसके अलावा, ओडिशा में 18 से 23 अप्रैल तक, गंगा से सटे पश्चिम बंगाल में 19 से 23 अप्रैल तक, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में 18 से 21 अप्रैल तक, और केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 18 से 19 अप्रैल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है।

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