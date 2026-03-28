मौत के मुंह से निकलने के बाद पापा बने अनुराग डोभाल, बच्चे को देख फूट-फूट कर रोया YouTuber

नारी डेस्क: YouTuber और Bigg Boss 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार एक दिल को छू लेने वाली वजह से। यह कंटेंट क्रिएटर जो पिछले कुछ हफ़्तों से निजी और सेहत से जुड़ी मुश्किलों की वजह से चर्चा में थे, अब पिता बन गए हैं। अनुराग की पत्नी, रितिका चौहान ने रविवार को अपने Instagram अकाउंट पर यह खबर शेयर की। यह खबर सुनते ही अनुराग खुद को रोक नहीं पाए और खराब हालत में भी अपने बच्चे से मिलने दौड़ पड़े।

अनुराग और उनकी पत्नी, रितिका चौहान को राम नवमी (27 मार्च, 2026) के शुभ अवसर पर एक बच्चे का आशीर्वाद मिला है। हालांकि इस जोड़े ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उनके घर बेटा आया है या बेटी, लेकिन रितिका ने इंस्टाग्राम पर यह खुशी की खबर साझा की। नवजात शिशु के नन्हे पैरों की एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर पोस्ट करते हुए रितिका ने लिखा- "राम नवमी के पावन और शुभ अवसर पर, ईश्वर ने हमें अपना सबसे अनमोल तोहफ़ा दिया है।" अनुराग ने भी एक वीडियो शेयर की है जिसमें वह व्हील चेयर के सहारे अस्पताल पहुंचते दिखाई दे रहे हैं।



वीडियो में देखा गया कि वह अपने बच्चे को गोद में उठाकर रो पड़ते हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा- दोबारा जन्म बच्चे के लिए। इस महीने की शुरुआत में अनुराग ने अपने माता-पिता और भाई पर रितिका के साथ अपनी अंतर-धार्मिक शादी को लेकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब अनुराग ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपनी कार क्रैश कर दी। इस विवाद के बीच, उनकी पत्नी रितिका ने अपने ससुराल वालों का बचाव करते हुए कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को गलत समझा जा रहा है, और उन्होंने जल्द ही अपनी तरफ की पूरी बात बताने का वादा किया है।



जो लोग अनुराग डोभाल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि वे एक जाने-माने भारतीय YouTuber हैं, जो अपने मोटो-व्लॉगिंग कंटेंट और ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए मशहूर हैं। उनकी इस फैन फॉलोइंग को अक्सर "UK07 Rider" कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। Bigg Boss 17 में हिस्सा लेने के बाद उन्हें और भी ज़्यादा पहचान मिली, और तब से उन्होंने एक सफल डिजिटल करियर बनाया है जिसके तहत वे अलग-अलग ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर दिलचस्प कंटेंट तैयार करते हैं।