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मम्मी- पापा को छोड़ अकेले ही एयरपोर्ट पर भाग गई नन्ही Raha, पीछे-पीछे दौड़ी आलिया

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Apr, 2026 11:01 AM
मम्मी- पापा को छोड़ अकेले ही एयरपोर्ट पर भाग गई नन्ही Raha, पीछे-पीछे दौड़ी आलिया

नारी डेस्क:  बॉलीवुड के स्टार कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर सोमवार रात मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी नन्ही बेटी राहा के साथ नज़र आए। ऐसा लग रहा है कि यह कपल अपनी बेटी के साथ 15 अप्रैल को अपनी शादी की चौथी सालगिरह मनाने के लिए कहीं बाहर गया है। वीडियो में आलिया ढीली-ढाली बेज रंग की शर्ट, आरामदायक ट्राउज़र और स्नीकर्स में काफी स्टाइलिश लग रही थीं। रणबीर ने कैज़ुअल लुक चुना और टी-शर्ट व पैंट पहनी हुई थी।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सिक्योरिटी चेक से पहले, नन्ही राहा काफी ऊंघती हुई लग रही थी और आलिया उसे अपनी गोद में उठाए हुए थीं। सिक्योरिटी चेक के बाद, राहा अचानक जाग गई और काफी एक्टिव हो गई, उसे एयरपोर्ट पर इधर-उधर दौड़ते हुए देखा गया। आलिया उसके पीछे-पीछे दौड़ रही थीं और एक मज़ेदार पल में उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। ऐसे में लोगों का कहना है कि आलिया केयरिंग मदर हैं, वह राहा का बेहद ख्याल रखती हैं। 


सुपरस्टार आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की लव स्टोरी की बात करें तो, इसकी शुरुआत उनकी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा' के सेट पर हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था और यह 2022 में रिलीज़ हुई थी। इस कपल ने काफी लंबे समय तक अपने रिश्ते को मीडिया की नज़रों से दूर रखा। कुछ साल तक डेट करने के बाद, इस कपल ने 14 अप्रैल, 2022 को मुंबई स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में शादी कर ली, जिसमें केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। उसी साल, कुछ महीनों बाद जून में, उन्होंने अपनी पहली प्रेग्नेंसी की घोषणा की और 6 नवंबर, 2022 को अपनी बेटी राहा का स्वागत किया।


आलिया ने अपने कई इंटरव्यू में हमेशा इस बारे में बात की है कि रणबीर कपूर एक पति के तौर पर कितने बेहतरीन हैं और एक पिता के तौर पर तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। रणबीर कपूर से शादी करके, आलिया बॉलीवुड के प्रतिष्ठित कपूर परिवार का हिस्सा बन गई हैं।  प्रोफेशनल फ्रंट पर, रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस फिल्म में साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल और यश अहम किरदारों में नज़र आएंगे। यह फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज़ होने वाली है।

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