कोहिनूर भी फीका! ₹2000 करोड़ के हीरों समेत दुनिया के 10 सबसे महंगे गहने

नारी डेस्क : हीरे-जवाहरात हमेशा से शाही ठाठ, ताकत और अमीरी की पहचान रहे हैं। राजा-महाराजाओं के दौर से लेकर आज के अरबपतियों तक, इनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। कोहिनूर हीरा का नाम तो हर किसी ने सुना है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई गहने हैं जिनकी कीमत ₹2000 करोड़ से भी ज्यादा है और जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे महंगे और नायाब गहनों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा और बुलेटप्रूफ ग्लास के पीछे रखा जाता है।

होप डायमंड (Hope Diamond) – ₹2000 करोड़+

भारत की गोलकुंडा खदान से निकला 45.52 कैरेट का यह नीला हीरा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रत्नों में गिना जाता है। इसकी कीमत लगभग 250 मिलियन डॉलर है। आज यह Smithsonian Museum में सुरक्षित रखा गया है।

पीकॉक ब्रोच (Peacock Brooch) – ₹830 करोड़

Peacock Brooch दुनिया के सबसे शानदार और महंगे गहनों में से एक है, जिसे Graff ने तैयार किया है। यह खूबसूरत ब्रोच मोर के आकार में डिजाइन किया गया है और इसमें 1,300 से अधिक रंग-बिरंगे हीरे जड़े हुए हैं। इसके केंद्र में लगा दुर्लभ नीला हीरा इसकी चमक और आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे यह ज्वेलरी का एक अनोखा और बेमिसाल नमूना बन जाता है।

विटल्सबाक-ग्राफ डायमंड (Wittelsbach-Graff Diamond) – ₹665 करोड़

Wittelsbach-Graff Diamond 17वीं शताब्दी का एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक नीला हीरा है, जो कभी यूरोप के शाही परिवारों की शान हुआ करता था। समय के साथ इसकी खूबसूरती को और निखारने के लिए इसे दोबारा तराशा गया, जिससे इसकी चमक और आकर्षण पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया और आज यह दुनिया के सबसे कीमती हीरों में गिना जाता है।

पिंक स्टार (Pink Star) – ₹590 करोड़

Pink Star 59.60 कैरेट का एक बेहद दुर्लभ और शानदार पिंक डायमंड है, जो दुनिया के सबसे महंगे नीलामी में बिकने वाले हीरों में शामिल है। इसकी खास बात यह है कि इसे कच्चे हीरे से तराशने में करीब दो साल का समय लगा, जिसके बाद इसकी बेहतरीन चमक और परफेक्ट कटिंग ने इसे ज्वेलरी की दुनिया का एक बेशकीमती नमूना बना दिया।

ओपेनहाइमर ब्लू (Oppenheimer Blue) – ₹480 करोड़

Oppenheimer Blue 14.62 कैरेट का एक बेहद दुर्लभ और शानदार नीला हीरा है, जिसे दुनिया का सबसे महंगा ‘विविड ब्लू’ डायमंड माना जाता है। अपनी गहरी रंगत, बेहतरीन कटिंग और असाधारण चमक के कारण यह हीरा ज्वेलरी की दुनिया में खास स्थान रखता है और नीलामी में रिकॉर्ड कीमत पर बिक चुका है।

मेमोरी ऑफ ऑटम लीव्स (Memory of Autumn Leaves) – ₹478 करोड़

Memory of Autumn Leaves एक बेहद अनोखी और लग्ज़री ईयररिंग्स की जोड़ी है, जिसमें एक गुलाबी और एक नीले रंग का हीरा जड़ा हुआ है। इसकी यही खासियत इसे ‘मिसमैच्ड लक्ज़री’ का बेहतरीन उदाहरण बनाती है, जहां अलग-अलग रंगों का मेल इसे और भी खास और आकर्षक बनाता है।

एल-इनकम्पेरेबल (L’ Incomparable Necklace) – ₹458 करोड़

L’Incomparable Necklace दुनिया के सबसे अनोखे और महंगे नेकलेस में से एक है, जिसमें 407 कैरेट का दुर्लभ पीला हीरा जड़ा हुआ है। इस हीरे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, कहा जाता है कि इसे कांगो में एक छोटी बच्ची ने कचरे के ढेर में खोजा था। यही अनोखी खोज और इसकी शानदार चमक इस नेकलेस को और भी खास और बेशकीमती बनाती है।

विंस्टन पिंक लेगेसी (Winston Pink Legacy) – ₹420 करोड़

Winston Pink Legacy 18.96 कैरेट का एक बेहद दुर्लभ और शानदार गुलाबी हीरा है, जो अपनी गहरी रंगत और बेहतरीन चमक के लिए जाना जाता है। इसकी अनोखी खूबसूरती और दुर्लभता के कारण यह दुनिया के सबसे कीमती हीरों में शामिल है और नीलामी में रिकॉर्ड कीमत हासिल कर चुका है।

ब्लू मून ऑफ जोसेफिन (Blue Moon of Josephine) – ₹400 करोड़

Blue Moon of Josephine एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ नीला हीरा है, जिसे एक अरबपति पिता ने अपनी बेटी जोसेफिन के लिए खरीदा था। अपनी बेहतरीन शुद्धता, शानदार रंगत और चमक के कारण यह हीरा दुनिया के सबसे खास और कीमती रत्नों में गिना जाता है, जिसने नीलामी में भी रिकॉर्ड कीमत हासिल की थी।

ग्राफ पिंक (Graff Pink) – ₹385 करोड़

Graff Pink 24.78 कैरेट का एक बेहद खूबसूरत ‘फैंसी इंटेंस पिंक’ हीरा है, जो अपनी बेहतरीन कटिंग और आकर्षक गुलाबी रंग के कारण दुनिया के सबसे सुंदर और कीमती हीरों में गिना जाता है। इसकी चमक और दुर्लभता इसे ज्वेलरी की दुनिया में एक खास और बेशकीमती स्थान दिलाती है।

क्यों खास हैं ये गहने?

इन गहनों की कीमत सिर्फ उनके हीरों की वजह से नहीं, बल्कि उनके इतिहास, दुर्लभता और शाही विरासत के कारण भी है। कुछ गहनों की कहानी सदियों पुरानी है, तो कुछ ने नीलामी में रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये गहने सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि इतिहास, शान और लग्ज़री का प्रतीक हैं। इनकी चमक और कीमत दोनों ही लोगों को हैरान कर देती हैं।

