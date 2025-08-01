संत प्रेमानंद महाराज को लेकर आई बड़ी खबर: बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड बयान से मचा बवाल, युवक ने दी जान से मारने की धमकी

नारी डेस्क: मध्यप्रदेश एक बार फिर धार्मिक और सामाजिक विचारधाराओं को लेकर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला जुड़ा है प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद का कारण बन गया है। इस वीडियो में महाराज ने युवाओं के बीच बढ़ती बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जैसी आधुनिक प्रवृत्तियों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के रिश्ते समाज और परिवार के ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। हालांकि, कुछ लोगों को उनके विचार आपत्तिजनक लगे, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया। इसी विरोध के बीच एक युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली।

वीडियो में युवाओं को लेकर जताई चिंता, भड़क उठा विवाद

संत प्रेमानंद महाराज ने अपने वीडियो में कहा कि आज की युवा पीढ़ी अस्थायी रिश्तों जैसे ब्रेकअप-पैचअप में उलझी हुई है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे संबंध सामाजिक और पारिवारिक संतुलन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया, तो वहीं कई लोगों ने इसे व्यक्तिगत आज़ादी पर हमला बताया और इसका विरोध किया।

फेसबुक पर मिली हत्या की धमकी, युवक ने खुद को बताया पत्रकार

मामला तब और गंभीर हो गया जब सतना जिले के एक युवक ने जो खुद को पत्रकार बताता है, संत प्रेमानंद महाराज को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे डाली। इस युवक ने "शत्रुघ्न सिंह" नाम की फेसबुक प्रोफाइल से कमेंट किया,"अगर ये बात मेरे परिवार को लेकर कही गई होती तो मैं उनकी गर्दन उतार देता।" इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। कई लोगों ने इस तरह की धमकी की कड़ी आलोचना की और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पहले भी हो चुके हैं ऐसे विवादित बयान

धार्मिक प्रवचन देने वाले संतों और कथा वाचकों के बयान अकसर विवादों में घिर जाते हैं। इससे पहले भी कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य के एक बयान पर भारी विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था,"25 साल की उम्र तक लड़कियों के कई ब्रेकअप हो जाते हैं।" उनके बयान पर सोशल मीडिया पर लंबी बहस छिड़ गई थी और उन्हें भी आलोचना का सामना करना पड़ा था।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि संत प्रेमानंद महाराज या उनके समर्थकों द्वारा पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं। लेकिन जिस तरह से खुलेआम धमकी दी गई है, उसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।