शनिवार को करें ये खास उपाय: शनिदेव की कृपा से दूर होंगे दुख, बढ़ेगा धन और मिलेगा सुख-समृद्धि

नारी डेस्क: शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर शनिदेव की श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा की जाए, तो वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। इससे न सिर्फ जीवन में चल रही परेशानियाँ कम होती हैं, बल्कि व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभावों से भी राहत मिलती है। ज्योतिषशास्त्र में भी शनिवार के कई खास उपाय बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा और सही तरीके से करने पर व्यक्ति को दुखों से छुटकारा और आर्थिक तरक्की मिलती है। आज हम आपको शनिवार के कुछ आसान और असरदार उपाय बता रहे हैं, जिन्हें करने से शनिदेव की कृपा जल्दी प्राप्त हो सकती है।

शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय

शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ-सुथरे वस्त्र पहनें। इसके बाद पास के शनि मंदिर में जाएं और पूरी श्रद्धा से पूजा करें। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उस पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही, जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं।

जीवन के दुखों और परेशानियों से छुटकारा पाने का उपाय

अगर आपके जीवन में लगातार दुख, बाधाएं या मानसिक तनाव चल रहा है, तो शनिवार को यह उपाय जरूर करें शनिदेव की पूजा के साथ-साथ शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनिवार की शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय करने से मानसिक शांति मिलती है, डर और चिंता से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। साथ ही, जरूरी कामों में आ रही रुकावटें भी दूर होने लगती हैं।

धन-दौलत में वृद्धि के लिए करें आक के फूल का उपाय

अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या धन संबंधी समस्याएं हैं, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय जरूर करें शनिवार के दिन आक (मदार) के 7 ताजे फूल लें। इन फूलों को शनि मंदिर में शनिदेव को अर्पित करें। इस दौरान शनि मंत्र (जैसे “ॐ शं शनैश्चराय नमः”) का जाप करें। अब उन आक के फूलों और उनकी जड़ को काले कपड़े में बांध लें। इस बंधे हुए कपड़े को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। इस उपाय को करने से शनि दोष से राहत मिल सकती है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। शनिदेव की कृपा से धन-दौलत में भी बढ़ोतरी होती है।

जीवन में तरक्की और सफलता पाने का उपाय

शनिवार के दिन कुछ खास चीजें शनिदेव को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए आप यह उपाय करें शनिदेव को काले तिल (Black Sesame Seeds) का भोग लगाएं। फिर थोड़े से काले तिल खुद भी खाएं। इस उपाय से पापों से मुक्ति मिलती है और शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। काले तिल के इस सरल उपाय से जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। साथ ही, व्यापार और नौकरी में भी सफलता मिलने लगती है।

शनिदेव को प्रसन्न करना जितना कठिन लगता है, उतना है नहीं। बस जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और सही तरीके से उपाय करने की। शनिवार के दिन अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो निश्चित ही शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। इन उपायों से न सिर्फ जीवन के कष्ट कम होते हैं बल्कि आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और मन को आंतरिक शांति भी मिलती है।

