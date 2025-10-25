25 OCTSATURDAY2025 3:22:53 PM
Nari

शरारा का आया ट्रेंड, ऐसे करेंगी स्टाइल तो मुड़- मुड़कर देखेंगे लोग

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Oct, 2025 12:48 PM
शरारा का आया ट्रेंड, ऐसे करेंगी स्टाइल तो मुड़- मुड़कर देखेंगे लोग

हर महिला चाहती है कि उसका स्टाइल और आउटफिट दूसरों से बिल्कुल अलग और यूनिक हो। वैसे तो महिलाओं के लिए आउटफिट में कई सारे ऑप्शन है पर शरारा की बात ही निराली है, तभी तो यह आज कल सभी की पहली पसंद बना हुआ है। इन दिनों शरारा सिर्फ एथनिक फैशन तक ही सीमित नहीं है अब इसमें इंडो-वेस्‍टर्न स्‍टाइल के भी कई डिजाइन उपलब्ध हैं। अगर आप भी शरारा कुर्ता पहनने की सोच रहे है तो बॉलीवुड एक्ट्रेस के इन लुक्स से आइडिया लेना ना भूलें।

आलिया भट्ट का क्यूट लुक

हाल ही में एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने स्टाइलिश शरारा सूट के साथ सब का ध्यान खींचा था। उनके इस डस्टी पिंक शरारा सेट को पर्ल्स और क्रिस्टल एंब्रॉयडरी से सजाया गया था। इसके अलावा, शरारा टॉप के हेम पर कट वर्क एम्ब्रॉयडरी और शोल्डरपर ग्रेडेड पर्ल इस आउटफिट को डेलीकेट फील दे रहा था। अपने अटायर को इंप्रेसिव बनाने के लिए आप भी आलिया की तरह कम से कम एक्सेसरीज़ चुनें।

PunjabKesari

अदिति रॉय हैदरी का रॉयल अंदाज

अदिति राव हैदरी ने बेहद ही यूनिक स्टाइल के साथ शरारा कैरी किया था । एक्ट्रेस ने ग्लोडन वर्क वाले शरारा के साथ लॉन्ग अनारकली  सूट पहना था, जो देखने में बेहद रॉयल लग रहा था। इस लुक को हैवी ग्लोडन झुमके और बिंदी के साथ पूरा किया गया था। आप भी इस तरह के आउटफिट को अपने लिए रीक्रिएट करवा सकती हैं। अनारकली के साथ कम घेर वाला शरारा एकदम सही लगेगा।

PunjabKesari

सोनाक्षी सिंह का बोहो स्टाइल

अगर आप कैजुअल लुक में शरारा ट्राई करना चाहती हैं तो सोनाक्षी सिंह की ये ड्रेस बेस्ट है। एक्ट्रेस ने लूज डीप नेक काफ्तान के साथ मैचिंग फ्लेयर्ड पलाजो और सेक्विन एम्ब्रॉयडरी फुल स्लीव केप पहना है। इस एलिगेंट लुक के साथ एक्ट्रेस ने सिल्वर स्टेटमेंट ईयररिंग्स स्टैक्ड ब्रेसलेट्स और हाई हील्स पेयर किए ।आप सोनाक्षी की इस लुक को ऑफिस या पार्टी के लिए आसानी से ट्राई कर सकती हैं।

PunjabKesari

मीरा राजपूत का कूल अंदाज

गर्मी के इस मौसम में हैवी ड्रेस की जगह सिंपल आउटफिट की तलाश में हैं तो मीरा राजपूत की तरह लाइट नेट फैब्रिक वाले हेल्टर  नेक सूट को शरारा के साथ पेयर कर सकती हैं।  इस पर की गई व्हाइट एम्ब्रॉयडरी इस पूरे आउटफिट को शानदार बनाने का काम कर रही है। गर्मियों में शादी, संगीत और सगाई जैसे फंक्शन के लिए ये लुक परफेक्ट है।

PunjabKesari

अलाया एफ का बोल्ड लुक

सूट के अलावा आप शरारा को इसे इंडो वेस्टर्न स्टाइल में भी पहन सकती हैं। बोल्ड लुक के लिए एक्ट्रेस अलाया एफ की तरह हाई वेस्ट शरारा को ब्रालेट के साथ पेयर कर सकती हैं। लुक को कंप्लीट करने के लिए एक्ट्रेस ने डायमंड ईयररिंग्स और लाइट मेकअप किया है। इस ड्रेस के साथ आप मैचिंग लॉन्ग जैकेट या दुपट्टा भी पेयर कर सकती हैं। कॉकटेल पार्टी से रिसेप्शन पार्टी तक में ये लुक कैरी  किया जा सकता है।

PunjabKesari

अथिया शेट्टी का डिजाइनर शरारा

आथिया शेट्टी ने  बेहद खूबसूरत फ्रंट स्लिट वाले कुर्ते  के साथ  डिजाइनर शरारा पहनकर खूब वाहवाही लूटी थी।   अथिया  ने इसके साथ स्‍टोल कैरी किया किया था, मगर आप चाहें तो बिना स्‍टोल और दुपट्टे के भी इसे पहन सकती हैं। इस तरह के आउटफिट को अपने हिसाब से आसानी से रीक्रिएट किया जा सकता है। आप शॉर्ट की जगह लॉन्‍ग कुर्ती भी कैरी कर सकती हैं और इसे इसे फ्रंट की जगह साइड स्लिट भी रखवा सकती हैं।

PunjabKesari

Related News

    Nari Special

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it