शरारा का आया ट्रेंड, ऐसे करेंगी स्टाइल तो मुड़- मुड़कर देखेंगे लोग

हर महिला चाहती है कि उसका स्टाइल और आउटफिट दूसरों से बिल्कुल अलग और यूनिक हो। वैसे तो महिलाओं के लिए आउटफिट में कई सारे ऑप्शन है पर शरारा की बात ही निराली है, तभी तो यह आज कल सभी की पहली पसंद बना हुआ है। इन दिनों शरारा सिर्फ एथनिक फैशन तक ही सीमित नहीं है अब इसमें इंडो-वेस्‍टर्न स्‍टाइल के भी कई डिजाइन उपलब्ध हैं। अगर आप भी शरारा कुर्ता पहनने की सोच रहे है तो बॉलीवुड एक्ट्रेस के इन लुक्स से आइडिया लेना ना भूलें।

आलिया भट्ट का क्यूट लुक

हाल ही में एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने स्टाइलिश शरारा सूट के साथ सब का ध्यान खींचा था। उनके इस डस्टी पिंक शरारा सेट को पर्ल्स और क्रिस्टल एंब्रॉयडरी से सजाया गया था। इसके अलावा, शरारा टॉप के हेम पर कट वर्क एम्ब्रॉयडरी और शोल्डरपर ग्रेडेड पर्ल इस आउटफिट को डेलीकेट फील दे रहा था। अपने अटायर को इंप्रेसिव बनाने के लिए आप भी आलिया की तरह कम से कम एक्सेसरीज़ चुनें।

अदिति रॉय हैदरी का रॉयल अंदाज

अदिति राव हैदरी ने बेहद ही यूनिक स्टाइल के साथ शरारा कैरी किया था । एक्ट्रेस ने ग्लोडन वर्क वाले शरारा के साथ लॉन्ग अनारकली सूट पहना था, जो देखने में बेहद रॉयल लग रहा था। इस लुक को हैवी ग्लोडन झुमके और बिंदी के साथ पूरा किया गया था। आप भी इस तरह के आउटफिट को अपने लिए रीक्रिएट करवा सकती हैं। अनारकली के साथ कम घेर वाला शरारा एकदम सही लगेगा।

सोनाक्षी सिंह का बोहो स्टाइल

अगर आप कैजुअल लुक में शरारा ट्राई करना चाहती हैं तो सोनाक्षी सिंह की ये ड्रेस बेस्ट है। एक्ट्रेस ने लूज डीप नेक काफ्तान के साथ मैचिंग फ्लेयर्ड पलाजो और सेक्विन एम्ब्रॉयडरी फुल स्लीव केप पहना है। इस एलिगेंट लुक के साथ एक्ट्रेस ने सिल्वर स्टेटमेंट ईयररिंग्स स्टैक्ड ब्रेसलेट्स और हाई हील्स पेयर किए ।आप सोनाक्षी की इस लुक को ऑफिस या पार्टी के लिए आसानी से ट्राई कर सकती हैं।

मीरा राजपूत का कूल अंदाज

गर्मी के इस मौसम में हैवी ड्रेस की जगह सिंपल आउटफिट की तलाश में हैं तो मीरा राजपूत की तरह लाइट नेट फैब्रिक वाले हेल्टर नेक सूट को शरारा के साथ पेयर कर सकती हैं। इस पर की गई व्हाइट एम्ब्रॉयडरी इस पूरे आउटफिट को शानदार बनाने का काम कर रही है। गर्मियों में शादी, संगीत और सगाई जैसे फंक्शन के लिए ये लुक परफेक्ट है।

अलाया एफ का बोल्ड लुक

सूट के अलावा आप शरारा को इसे इंडो वेस्टर्न स्टाइल में भी पहन सकती हैं। बोल्ड लुक के लिए एक्ट्रेस अलाया एफ की तरह हाई वेस्ट शरारा को ब्रालेट के साथ पेयर कर सकती हैं। लुक को कंप्लीट करने के लिए एक्ट्रेस ने डायमंड ईयररिंग्स और लाइट मेकअप किया है। इस ड्रेस के साथ आप मैचिंग लॉन्ग जैकेट या दुपट्टा भी पेयर कर सकती हैं। कॉकटेल पार्टी से रिसेप्शन पार्टी तक में ये लुक कैरी किया जा सकता है।





अथिया शेट्टी का डिजाइनर शरारा

आथिया शेट्टी ने बेहद खूबसूरत फ्रंट स्लिट वाले कुर्ते के साथ डिजाइनर शरारा पहनकर खूब वाहवाही लूटी थी। अथिया ने इसके साथ स्‍टोल कैरी किया किया था, मगर आप चाहें तो बिना स्‍टोल और दुपट्टे के भी इसे पहन सकती हैं। इस तरह के आउटफिट को अपने हिसाब से आसानी से रीक्रिएट किया जा सकता है। आप शॉर्ट की जगह लॉन्‍ग कुर्ती भी कैरी कर सकती हैं और इसे इसे फ्रंट की जगह साइड स्लिट भी रखवा सकती हैं।