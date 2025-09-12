14 SEPSUNDAY2025 9:59:26 PM
Relationship Tips: शादी के बाद एक दूसरे की कमियां नहीं अच्छाई ढूंढे, रिश्ता होगा और मजबूत

  Updated: 12 Sep, 2025 02:59 PM
नारी डेस्क:  आजकल लोग रिश्तों को लेकर बेहद जल्दी बाेर हो जाते हैं। शादी के कुछ समय बाद ही पति- पत्नी एक दूसरे में कमियां ढूंढने लगते हैं। अगर आपकी भी शादी धीरे- धीरे खोखली होती जा रही है तो इसे फिर से मजबूत करने के लिए  धैर्य, समझ और प्रयास करें, इससे  रिश्ते को दोबारा जीवन दिया जा सकता है। यहां कुछ गहरे और व्यावहारिक सुझाव हैं, जो आपके रिश्ते को फिर से मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। 

खुलकर बातचीत करें

रिश्ते की सबसे बड़ी कुंजी संवाद है। अपनी भावनाओं, शिकायतों और उम्मीदों को शांत तरीके से साझा करें। पार्टनर की बात ध्यान से सुनें, बीच में टोकने से बचें।


भावनात्मक जुड़ाव को फिर से जगाएं

साथ में समय बिताएं – वॉक पर जाएं, कॉफी डेट प्लान करें। पुरानी यादें ताज़ा करें जैसे शादी के फोटो देखें या पसंदीदा जगह पर जाएं। छोटी-छोटी चीज़ों में एक-दूसरे के प्रति प्यार जताएं।


भरोसे को दोबारा बनाएं

अगर रिश्ते में विश्वास टूट गया है, तो धैर्य से इसे फिर से बनाने की कोशिश करें। झूठ बोलने या बातें छिपाने से बचें। लगातार ईमानदारी और पारदर्शिता से पार्टनर को सुरक्षित महसूस कराएं।

गुस्सा और आरोप कम करें

रिश्ते को ठीक करने के लिए ब्लेम गेम बंद करें। गुस्से में बोले शब्द गहरे घाव छोड़ सकते हैं।  समस्या पर फोकस करें, व्यक्ति पर नहीं।पुराने झगड़े और दर्द को पकड़कर बैठने से रिश्ता और बिगड़ता है। माफी देना और लेना, दोनों रिश्ते को हल्का करते हैं।


साथ मिलकर लक्ष्य बनाएं

रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें – जैसे हफ्ते में एक बार डेट नाइट। परिवार, करियर और बच्चों के लिए मिलकर प्लानिंग करें। एक-दूसरे के सपनों और जरूरतों का सम्मान करें।


 पेशेवर मदद लें

अगर चीज़ें बहुत उलझ गई हैं, तो कपल काउंसलिंग या थेरेपी लें। थर्ड-पार्टी काउंसलर के सामने बात करने से भावनाओं को सही दिशा मिल सकती है। रिश्ता तभी सुधरता है जब दोनों पार्टनर बदलने और सीखने के लिए तैयार हों। अपने गुस्से, इगो या नकारात्मक आदतों पर काम करें।


याद रखें

रिश्ता दो लोगों के प्रयास से चलता है। एक समय पर किए गए छोटे-छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डाल सकते हैं। धैर्य रखें, प्यार जताएं और धीरे-धीरे रिश्ते को फिर से जीवंत बनाएं।
 

