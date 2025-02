बॉलीवुड छोड़ पाकिस्तान पहुंची राखी सावंत, क्या सच में बॉलीवुड को कह दिया अलविदा?

नारी डेस्क: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह लाहौर एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं। इस वीडियो में राखी दावा करती हैं कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया है और अब वह पाकिस्तान में रहने के लिए आई हैं। इस वीडियो में राखी ने न सिर्फ बॉलीवुड छोड़ने की बात की, बल्कि यह भी खुलासा किया कि वह पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर से मिलने और वहां रहने के लिए पाकिस्तान आई हैं।

लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ी राखी सावंत ने वीडियो में कहा, "देखिए, मैं पाकिस्तान में रहने के लिए बहुत सारे सूटकेस लेकर आई हूं। मेरे पास ढेर सारे बैग हैं, ये सब मेरे हैं।" इसके बाद राखी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "मैं हानिया से मिलने और उनके साथ रहने के लिए पाकिस्तान आई हूं। इसके अलावा, मुझे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का भी बड़ा मौका मिला है, और मैं अब बॉलीवुड छोड़ चुकी हूं।" राखी का यह बयान साफ तौर पर बताता है कि उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला लिया है और पाकिस्तान में एक नई शुरुआत करने का मन बना लिया है।

Indian actress Rakhi Sawant will be the only one who will visit Pakistan without visa 😂😆😂 pic.twitter.com/0vzQvPpgzy