Radhika Murder Case : वीडियो रिलीज़,अकाउंट डिलीट और फिर मौत, सिंगर इनाम ने किया बड़ा खुलासा

नारी डेस्क: हरियाणा की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की मौत ने पूरे देश को चौंका दिया है। 25 वर्षीय राधिका की हत्या उनके पिता दीपक यादव ने खुद अपने घर में कर दी। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में दोमंजिला मकान में यह वारदात हुई। पुलिस जांच में सामने आया है कि राधिका की हत्या एक घरेलू विवाद के चलते हुई, लेकिन इस पूरे मामले में एक म्यूजिक वीडियो और सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं।

राधिका यादव के पिता दीपक यादव (49 वर्ष) ने खुद पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या की है। पुलिस के अनुसार, राधिका और उनके पिता के बीच टेनिस अकादमी चलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पिता को यह पसंद नहीं था कि राधिका अपने फैसले खुद ले रही थी और अपनी एकेडमी चला रही थी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन्हें बेटी की कमाई खाने वाला कहकर ताने देते थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थे।

Tennis Star's Father Owned Multiple Properties, Made Rs 17 Lakh A Month.

Radhika Yadav was shot dead at her home in the city's upscale Sushant Lok area on Thursday. Her father, Deepak Yadav, 49, confessed to the murder and is currently in custody.



