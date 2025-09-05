Pregnancy के सवालों से परेशान हुईं अंकिता लोखंडे, बोलीं- जब होगा, खुद बता दूंगी

नारी डेस्क : टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन की शादी को अब चार साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अक्सर लोगों और मीडिया की नजरें इस बात पर रहती हैं कि कपल कब पैरेंट्स बनने वाला है। लेकिन बार-बार पूछे जाने वाले प्रेग्नेंसी के सवालों ने अब अंकिता को परेशान कर दिया है।

शादी के 4 साल बाद भी बच्चे का सवाल

अंकिता लोखंडे और बिजनेसमैन विक्की जैन ने दिसंबर 2021 में सात फेरे लिए थे। शादी को अब चार साल हो चुके हैं और इस दौरान दोनों कई बार पब्लिक इवेंट्स और रियलिटी शोज़ में साथ दिखाई दिए हैं। लेकिन हर बार लोगों और मीडिया का ध्यान उनकी निजी जिंदगी पर ही टिक जाता है। खासकर उनसे बार-बार यही सवाल पूछा जाता है कि वो फैमिली प्लानिंग कब करने वाले हैं और कब उनके घर नन्हा मेहमान आएगा।

गणेश चतुर्थी पर झुंझलाईं अंकिता

हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर अंकिता और विक्की मीडिया से बातचीत करने पहुंचे। इसी दौरान एक रिपोर्टर ने अंकिता से प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल कर लिया। इस पर अंकिता थोड़ी चिढ़ गईं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहतीं।

अंकिता ने कहा-

मुझे ये सवाल अब बोरिंग लगने लगे हैं। जिस दिन होगा, उस दिन खुद बता दूंगी। बार-बार ऐसे सवाल पूछने से मुझ पर और परिवार पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती।

शो में भी किया था ऐलान, लेकिन था मजाक

अंकिता और विक्की हाल ही में कुकिंग शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में भी नजर आए थे। उस दौरान अंकिता ने मजाक-मजाक में कहा था कि वो प्रेग्नेंट हैं। बाद में एक व्लॉग में विक्की ने भी मजाक करते हुए कहा था, पूरा परिवार इस बारे में बातचीत कर रहा है। लेकिन उसके बाद अंकिता ने साफ कर दिया था कि वो इन सवालों से थक चुकी हैं और अब इन पर चर्चा नहीं करना चाहतीं।

सोशल प्रेशर से परेशान सेलेब्स

अंकिता का ये बयान उन तमाम सेलेब्स की तरह है, जिन्हें शादी के बाद लगातार बच्चों को लेकर सवालों का सामना करना पड़ता है। बार-बार ऐसी बातें पूछे जाने से कई बार कपल्स मानसिक दबाव महसूस करते हैं। अंकिता ने भी इसी बात को खुलकर सामने रखा है।