05 SEPFRIDAY2025 9:51:02 PM
Nari

Pregnancy के सवालों से परेशान हुईं अंकिता लोखंडे, बोलीं- जब होगा, खुद बता दूंगी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 05 Sep, 2025 01:53 PM
Pregnancy के सवालों से परेशान हुईं अंकिता लोखंडे, बोलीं- जब होगा, खुद बता दूंगी

नारी डेस्क : टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन की शादी को अब चार साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अक्सर लोगों और मीडिया की नजरें इस बात पर रहती हैं कि कपल कब पैरेंट्स बनने वाला है। लेकिन बार-बार पूछे जाने वाले प्रेग्नेंसी के सवालों ने अब अंकिता को परेशान कर दिया है।

शादी के 4 साल बाद भी बच्चे का सवाल

अंकिता लोखंडे और बिजनेसमैन विक्की जैन ने दिसंबर 2021 में सात फेरे लिए थे। शादी को अब चार साल हो चुके हैं और इस दौरान दोनों कई बार पब्लिक इवेंट्स और रियलिटी शोज़ में साथ दिखाई दिए हैं। लेकिन हर बार लोगों और मीडिया का ध्यान उनकी निजी जिंदगी पर ही टिक जाता है। खासकर उनसे बार-बार यही सवाल पूछा जाता है कि वो फैमिली प्लानिंग कब करने वाले हैं और कब उनके घर नन्हा मेहमान आएगा। 

PunjabKesari

गणेश चतुर्थी पर झुंझलाईं अंकिता

हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर अंकिता और विक्की मीडिया से बातचीत करने पहुंचे। इसी दौरान एक रिपोर्टर ने अंकिता से प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल कर लिया। इस पर अंकिता थोड़ी चिढ़ गईं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहतीं।

अंकिता ने कहा-
मुझे ये सवाल अब बोरिंग लगने लगे हैं। जिस दिन होगा, उस दिन खुद बता दूंगी। बार-बार ऐसे सवाल पूछने से मुझ पर और परिवार पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती।

शो में भी किया था ऐलान, लेकिन था मजाक

अंकिता और विक्की हाल ही में कुकिंग शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में भी नजर आए थे। उस दौरान अंकिता ने मजाक-मजाक में कहा था कि वो प्रेग्नेंट हैं। बाद में एक व्लॉग में विक्की ने भी मजाक करते हुए कहा था, पूरा परिवार इस बारे में बातचीत कर रहा है। लेकिन उसके बाद अंकिता ने साफ कर दिया था कि वो इन सवालों से थक चुकी हैं और अब इन पर चर्चा नहीं करना चाहतीं।

PunjabKesari

सोशल प्रेशर से परेशान सेलेब्स

अंकिता का ये बयान उन तमाम सेलेब्स की तरह है, जिन्हें शादी के बाद लगातार बच्चों को लेकर सवालों का सामना करना पड़ता है। बार-बार ऐसी बातें पूछे जाने से कई बार कपल्स मानसिक दबाव महसूस करते हैं। अंकिता ने भी इसी बात को खुलकर सामने रखा है।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it