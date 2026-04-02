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यहां सुबह- सुबह आया शक्तिशाली भूकंप, तटीय इलाकों में  सुनामी की  चेतावनी जारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Apr, 2026 09:23 AM
यहां सुबह- सुबह आया शक्तिशाली भूकंप, तटीय इलाकों में  सुनामी की  चेतावनी जारी

नारी डेस्क:  यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि गुरुवार तड़के पूर्वी इंडोनेशिया के समुद्र में 7.4 तीव्रता का एक ज़ोरदार भूकंप आया। इसके बाद एक अमेरिकी निगरानी एजेंसी ने भूकंप के केंद्र (epicentre) से 1,000 किलोमीटर के दायरे में "खतरनाक सुनामी लहरों" की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की। भूकंप का केंद्र 1.20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 126.35 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था।


 30 किलोमीटर की गहराई पर आया भूकंप

चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह भूकंप ज़मीन से करीब 30 किलोमीटर की गहराई पर आया। USGS ने आगे बताया कि यह भूकंप, जिसकी तीव्रता शुरू में 7.8 मापी गई थी, मोलुक्का सागर में स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 6:48 बजे आया। हवाई स्थित पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि "भूकंप के केंद्र से 1,000 किलोमीटर के दायरे में" खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं, खासकर इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के तटीय इलाकों में। USGS ने भी भूकंप के केंद्र से उतनी ही दूरी पर स्थित इलाकों में "खतरनाक सुनामी लहरों" की संभावना को लेकर अपनी चेतावनी दोहराई।


इंडोनेशिया  में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप

इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय इलाकों में से एक है, क्योंकि यह 'पैसिफिक रिंग ऑफ़ फायर' पर स्थित है यह ज्वालामुखियों और फॉल्ट लाइनों का एक विशाल 40,000 किलोमीटर लंबा चाप है, जो टेक्टोनिक प्लेटों की आपसी हलचल से बना है।प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली यह घोड़े की नाल के आकार की पट्टी दुनिया के लगभग 90 प्रतिशत भूकंपों का कारण बनती है और अपनी लगातार होने वाली भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जानी जाती है।


घरों से बाहर निकले लोग

USGS के अनुसार, अभी पिछले महीने ही 3 मार्च को सुमात्रा के तट के पास 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे वहां के लोग सहम गए थे, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। वह भूकंप सुमात्रा के उत्तर-पूर्वी सिरे के पास समुद्र में आया था। इस इलाके में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं, इसलिए भूकंप आते ही घबराकर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। इस बीच, इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी (जिसे 'बदन मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी' के नाम से जाना जाता है) ने इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी थी और बताया था कि यह ज़मीन से 13 किलोमीटर की गहराई पर आया था। 

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