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क्या अप्रैल फूल बना रही हैं पूनम पांडे?  बेबी बंप की तस्वीरें शेयर कर एक्ट्रेस ने दिया झटका

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 31 Mar, 2026 01:27 PM
क्या अप्रैल फूल बना रही हैं पूनम पांडे?  बेबी बंप की तस्वीरें शेयर कर एक्ट्रेस ने दिया झटका

नारी डेस्क: एक्ट्रेस पूनम पांडे ने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा करके एक बार फिर इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर दिया है। कई नेटिज़न्स का मानना ​​है कि यह सिर्फ़ पब्लिसिटी पाने का एक स्टंट हो सकता है। पूनम ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर अपनी दो तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में वह अपनी टी-शर्ट ऊपर करके अपना बेबी बंप दिखा रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उन्होंने टी-शर्ट नीचे कर रखी है, लेकिन फिर भी कैमरे के सामने उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा है।

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कैप्शन में उन्होंने बस एक प्रेग्नेंट महिला, एक दूध की बोतल और एक बच्चे का इमोजी लगाया है। हालांकि IANS के करीबी सूत्रों ने बताया है कि यह अप्रैल फूल का मजाक हो सकता है। नेटिजन्स को भी यह स्टंट सच नहीं लग रहा है, क्योंकि कई लोगों का दावा है कि यह "AI" (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई तस्वीर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2024 में, 1 फरवरी को उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी टीम ने दावा किया था कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई है। इसके अगले ही दिन, 2 फरवरी 2024 को, पूनम ने बताया कि यह सिर्फ़ पब्लिसिटी पाने का एक स्टंट था, जो एक "अच्छे मकसद" के लिए किया गया था। इसका मकसद इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना था, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था।


पूनम को सोशल मीडिया अकाउंट्स, खासकर ट्विटर के ज़रिए काफ़ी शोहरत मिली, जब उन्होंने अपनी सेमी-न्यूड (अर्धनग्न) तस्वीरें पोस्ट करना शुरू किया। मीडिया की सुर्खियों में वह तब आईं जब उन्होंने वादा किया था कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो वह टीम के लिए कपड़े उतार देंगी। 2017 में, पूनम पांडे ने "पांडे ऐप" नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसमें एडल्ट कंटेंट (वयस्कों के लिए सामग्री) दिखाया जाता था। 2020 में उन्होंने अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड सैम अहमद बॉम्बे से शादी कर ली। COVID-19 महामारी की वजह से उनकी शादी बहुत ही निजी तरीके से हुई थी। बाद में उन्होंने सैम के खिलाफ़ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सैम ने उनके साथ छेड़छाड़ की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट भी की। पूनम को आखिरी बार लॉक अप: बदमाश जेल, अत्याचारी खेल में देखा गया था। 
 

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