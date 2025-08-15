19 AUGTUESDAY2025 12:00:27 PM
लोगों के बढ़ते मोटापे से पीएम मोदी भी परेशान, लाल किले से दिया हेल्दी रहने का मंत्र

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 15 Aug, 2025 10:06 AM
नारी डेस्क:  लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सख़्त जन स्वास्थ्य सलाह जारी की और नागरिकों से मोटापे के बढ़ते संकट से बचने का आग्रह किया। उन्होंने जीवनशैली और खान-पान की आदतों में देशव्यापी बदलाव का आह्वान करते हुए कहा-  "हमें मोटा होने से बचना चाहिए..."।


पीएम मादी ने  तेल का अत्यधिक सेवन को लेकर किया अलर्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि मोटापा पूरे भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है, जिसका कारण गतिहीन दिनचर्या और खाना पकाने के तेल का अत्यधिक सेवन है। उन्होंने व्यक्तिगत विकल्पों को राष्ट्रीय कल्याण से जोड़ते हुए आग्रह करते हुए कहा-  "परिवारों को 10 प्रतिशत कम खाना पकाने के तेल का उपयोग करने का निर्णय लेना चाहिए।"उनकी यह टिप्पणी सरकार के व्यापक मोटापा-विरोधी अभियान से मेल खाती है, जिसमें फिट इंडिया, पोषण अभियान और ईट राइट इंडिया जैसी पहल शामिल हैं।


प्रधानमंत्री ने खेलों के लिया किया प्रोतसाहित 

प्रधानमंत्री ने एक स्वस्थ और अधिक आत्मविश्वासी पीढ़ी के निर्माण में खेलों की परिवर्तनकारी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, -"एक समय था जब माता-पिता बच्चों को खेलते हुए देखना पसंद नहीं करते थे। अब वे इसे प्रोत्साहित करते हैं। यह एक अच्छा संकेत है।" प्रधानमंत्री मोदी ने जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को पोषित करने और एक मज़बूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए खेलो इंडिया नीति को श्रेय दिया।


ओबेसिटी से बचने के कुछ आसान तरीके

-जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड (पिज़्ज़ा, बर्गर, पैकेज्ड स्नैक्स) से दूरी बनाएं।

फाइबर युक्त आहार लें - सलाद, हरी सब्ज़ियां, फल, होल ग्रेन।

मीठी चीजें और ज्यादा शक्कर वाले पेय (कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस) कम करें।

-रोजाना कम से कम 30-45 मिनट पैदल चलें, साइकिल चलाएं, योग या जॉगिंग करें।

हफ्ते में 3-4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (हल्के वज़न, बॉडी वेट एक्सरसाइज) करें।

-देर रात तक मोबाइल, टीवी या लैपटॉप देखने से बचें।

-ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, या कोई हॉबी अपनाएं।

-दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं।
 

