प्लेन क्रैश में…’ जब काजोल की मां को मिली बेटी की मौत की खबर, तनुजा का कैसा था हाल?

नारी डेस्क: हिंदी सिनेमा की मशहूर और लोकप्रिय अभिनेत्री काजोल आज भी दर्शकों के दिलों में उसी तरह खास जगह रखती हैं, जैसा पहले हुआ करता था। काजोल अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘सरजमीन’ की वजह से खूब चर्चा में हैं, और यह फिल्म दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स पा रही है। इस बीच काजोल 5 अगस्त को अपना जन्मदिन भी मना रही हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम उनके जीवन से जुड़ा एक अनोखा और हैरान कर देने वाला किस्सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में काजोल ने बताई अजीब खबर

पिछले साल कपिल शर्मा के मशहूर शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के दूसरे सीजन में काजोल और कृति सेनन बतौर मेहमान आई थीं। दोनों अपनी फिल्म ‘दो पत्ती’ को प्रमोट कर रही थीं। इस दौरान कपिल शर्मा ने काजोल से पूछा कि क्या उन्हें कभी अपनी किसी अजीब या झूठी खबर के बारे में पता चला है। काजोल ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर उनकी कोई अजीब खबर होती है तो लोग सीधे उन्हें फोन करके पूछ लेते हैं।

काजोल की मां को मिली झूठी मौत की खबर

काजोल ने बताया कि हर पांच- दस साल में एक बार ऐसी खबर आती रहती है कि वे मर चुकी हैं। यह झूठी खबर सोशल मीडिया के आने से पहले भी होती थी। एक बार तो उनकी मां को किसी ने फोन करके बताया था कि काजोल का प्लेन क्रैश हो गया है। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं थे, इसलिए उनकी मां को बड़ी परेशानी हुई थी और वे बस इंतजार करती रहीं।

हाल ही में भी आई झूठी खबर

काजोल ने आगे बताया कि हाल ही में भी कहीं एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया कि वे मर चुकी हैं। कपिल शर्मा ने इसे बहुत दुखद बताया और कहा कि ऐसी खबरें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस पर कृति सेनन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह सब गलत है और कभी नहीं होना चाहिए।

यह किस्सा काजोल के जीवन में आने वाली झूठी और अजीब खबरों को दर्शाता है, जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी कितनी तकलीफ देती हैं।