"वह कभी प्रधानमंत्री न बने..." अपने नेता पति को लेकर रोज ये प्रार्थना करती है परिणीति चोपड़ा

नारी डेस्क: लगातार छह हफ़्तों तक दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद, 'द ग्रे टइंडियन कपिल शो' एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ वापस आ गया है, इस बार लोकप्रिय जोड़ी परिणीति चोपड़ा और सांसद राघव चड्ढा नज़र आएगे। नेटफ्लिक्स पर शनिवार के एपिसोड में "नेता-अभिनेता" की यह जोड़ी हंसी-मजाक, किस्से और हल्के-फुल्के पल साझा करती नजर आएगी।



इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक प्रोमो में परी और राघव हाथों में हाथ डाले एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान तुरंत ही राघव के नंगे पैरों पर चला जाता है। होस्ट कपिल शर्मा मज़ाक करते हुए देखे जा सकते हैं कि क्या उन्होंने हमेशा कहा था कि वह शादी के बाद शो में नंगे पैर आएंगे। राघव मज़ाकिया अंदाज़ में जवाब देते हैं कि उनके जूते चोरी हो गए थे, जिसके बाद और भी हंसी आती है जब कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा, मोना और सोना के रूप में तैयार होकर, उनके जूते पकड़े हुए दिखाई देते हैं और असली "जूता चुराई" स्टाइल में पैसे मांगते हैं।

एक और मज़ेदार पल में, परिणीति बताती हैं कि वह पहली बार राघव से लंदन में मिली थीं और उनकी मुलाकात के बाद वह इतनी उत्सुक थीं कि उन्होंने उनकी लंबाई गूगल पर सर्च की। राघव ने मज़ाकिया अंदाज़ में एक चुटीली टिप्पणी करते हुए कहा- "ये जो बोलता है, उसका उल्टा हो जाता है। इसने कहा, 'मैं कभी किसी राजनेता से शादी नहीं करूंगी,' और राजनेता से शादी हो गई। अब मैं रोज़ सुबह इससे उठाके बोलता हूं 'तू बोल राघव चड्ढा कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।'इस पर दर्शक और कपिल हंस पड़े।



याद हो कि परिणीति और राघव ने 24 सितंबर, 2023 को राजस्थान के उदयपुर स्थित लीला पैलेस होटल में अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शादी की। इस समारोह में मनोरंजन उद्योग और राजनीति के कई जाने-माने चेहरे शामिल हुए। परिणीति को आखिरी बार दिलजीत दोसांझ के साथ अमर सिंह चमकीला में देखा गया था।