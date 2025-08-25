26 AUGTUESDAY2025 2:51:27 PM
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर आएगा नन्हा मेहमान,  पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी

नारी डेस्क : बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा ने अपने रिश्ते में एक नया खूबसूरत पड़ाव जोड़ दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा-सा पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को बताया कि वे जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस खुशखबरी ने न सिर्फ उनके चाहने वालों का दिल जीत लिया, बल्कि पूरे बॉलीवुड में खुशी की लहर दौड़ा दी।

नन्हें पांव से दी गुड न्यूज

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा करते हुए एक जैसा पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में एक बच्चे का नन्हा-सा पांव दिखाई दे रहा है, जिस पर लिखा है  “1+1=3”। पोस्ट के कैप्शन में दोनों ने लिखा “हमारी छोटी-सी दुनिया... बस आने को है। असीम कृपा है।” जैसे ही यह पोस्ट सामने आया, सोशल मीडिया पर कपल के लिए प्यार और बधाइयों की बौछार होने लगी। बॉलीवुड सितारों से लेकर फैंस तक, हर किसी ने इस खुशखबरी पर दोनों को दिल खोलकर शुभकामनाएं दीं।

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो ने बढ़ाई पोस्ट की खूबसूरती

परिणीति और राघव ने सिर्फ तस्वीर ही नहीं, बल्कि इस खुशखबरी के साथ एक प्यारा-सा वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में कपल की खुशी और उनके चेहरे पर झलकती एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही है। पोस्ट सामने आते ही फैंस ने तो प्यार बरसाया ही, साथ ही सोनम कपूर, नेहा धूपिया, रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर जैसी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी कमेंट कर कपल को ढेरों शुभकामनाएं दीं।

पहली मुलाकात से लेकर शादी तक का सफर

परिणीति और राघव की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान दोनों का परिचय हुआ। उस समय परिणीति राजनीति को ज्यादा फॉलो नहीं करती थीं और राघव को ज्यादा जानती भी नहीं थीं। परिणीति के भाई शिवांग ने उन्हें राघव से मिलने के लिए कहा था। इसके बाद दोनों एक ही ग्रुप में साथ डिनर पर मिले। वहां करियर, हॉबीज और लाइफस्टाइल को लेकर हुई बातचीत ने दोनों को एक-दूसरे के करीब ला दिया।

शादी से पेरेंटहुड तक का सफर

शादी के बाद से ही परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हर खास मौके पर एक-दूसरे के साथ नजर आए हैं। चाहे पारिवारिक समारोह हों, फेस्टिवल्स हों या पब्लिक अपीयरेंस, दोनों की जोड़ी हमेशा लोगों का ध्यान खींचती रही है। उनकी आपसी बॉन्डिंग, एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सपोर्ट देखकर फैंस ने हमेशा इस कपल की तारीफ की है। अब इस रिश्ते ने एक और खूबसूरत पड़ाव छू लिया है, क्योंकि दोनों अपनी नई जिंदगी यानी पेरेंटहुड की ओर बढ़ रहे हैं। यह सफर न केवल कपल के लिए, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी बेहद खास और भावुक पल है।

सितंबर 2023 में हुई थी शादी

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में उदयपुर में सात फेरे लिए थे। उनकी शादी बिल्कुल शाही अंदाज में हुई थी, जिसमें परिवार, करीबी दोस्त और चुनिंदा मेहमान शामिल हुए थे। शादी की हर रस्म और पल की झलक सोशल मीडिया पर छा गई थी। उस समय परिणीति और राघव की वेडिंग फोटोज और वीडियोज ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया था और कपल की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था।

फैंस और सेलेब्स की बधाइयों की बौछार

परिणीति और राघव की इस खुशखबरी पर फैंस और सेलेब्स ने जमकर प्यार लुटाया। कई बॉलीवुड सितारों ने कमेंट सेक्शन में कपल को शुभकामनाएं दीं, वहीं फैन्स ने लिखा ये जोड़ी अब और भी परफेक्ट हो गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस गुड न्यूज को पूरे साल की सबसे खूबसूरत खबर बताया और कपल की नई शुरुआत के लिए ढेरों दुआएं दीं।

आज वही कपल, जो लंदन की एक मुलाकात से शुरू होकर शादी के बंधन तक पहुंचा था, अब पेरेंटहुड की नई जर्नी शुरू करने जा रहा है। नन्हें पांव की तस्वीर के साथ दी गई यह खुशखबरी न सिर्फ फैन्स बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। अब सभी की निगाहें उस दिन पर टिकी हैं जब परिणीति और राघव अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करेंगे।
 

