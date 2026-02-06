दुनिया से जा चुकी शेफाली जरीवाला को नहीं भूला उनका Dog, पराग त्यागी ने शेयर किया बेहद Emotional Video

नारी डेस्क: एक्टर पराग त्यागी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसे देख कई लोग भावुक हो गए। इस क्लिप में उनका पालतू कुत्ता सिम्बा धीरे से त्यागी की दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला के सीने पर बने टैटू को चाट रहा है - जो उनकी मौत के बाद भी उनके रिश्ते का एक विज़ुअल प्रतीक है। इस वीडियो को देखकर यह तो साफ हो गया कुत्ते अपने मालिक के प्रति कितने वफादार होते हैं।



इंस्टाग्राम कैप्शन में, पराग ने लिखा- "हमारा बच्चा सिम्बा मम्मा को ऐसे किस करता है, सिम्बू जानता है कि मम्मा हमेशा हमारे साथ हैं।" यह पोस्ट तुरंत फैंस को पसंद आया, जिन्होंने शेफाली को याद करते हुए इस पल को दिल को छू लेने वाला और बहुत इमोशनल पाया। जून 2025 में शेफाली के गुज़रने के बाद से सिम्बा अक्सर पराग की पोस्ट में नज़र आता रहा है। एक्टर अक्सर कुत्ते को अपना "बेबी" कहते हैं, यह बताते हुए कि इस दुखद नुकसान के बाद सिम्बा उनके परिवार की कहानी का कितना अहम हिस्सा रहा है।

यह श्रद्धांजलि वीडियो पराग के अगस्त 2025 में किए गए एक खास काम को भी याद दिलाता है। उन्होंने अपनी छाती पर शेफाली का टैटू बनवाया था। शेफाली जरीवाला का निधन 27 जून, 2025 को मुंबई में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट से हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मेडिकल घटना ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के कारण हुई थी, जिसका संबंध शायद आध्यात्मिक कारणों से उपवास के दौरान खाली पेट ली गई एंटी-एजिंग दवा से था। उनका अंतिम संस्कार 28 जून को मुंबई में करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में किया गया।