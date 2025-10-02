अब दिल खोलकर फेस्टिव फूड का लें मजा, ना बढ़ेगा ब्लड प्रेशर और ना ही कोलेस्ट्रॉल

नारी डेस्क: त्योहारों का मौसम आते ही तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और तैलीय खाने से टेबल सज जाती है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए यह चुनौती भरा समय होता है। एक कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार कुछ छोटे-छोटे हैक्स अपनाकर आप बिना हेल्थ को नुकसान पहुंचाए फेस्टिव फूड का मज़ा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसें



पोरशन कंट्रोल अपनाएं

त्योहार पर मिठाइयां और स्नैक्स ललचाते हैं, लेकिन इनका छोटा-सा हिस्सा खाइए। एक पूरी प्लेट की जगह सिर्फ आधा या चौथाई हिस्सा लें। इससे टेस्ट भी मिलेगा और कैलोरी, फैट व शुगर का लोड भी कम होगा।



तैलीय पकवान से बचें, हल्के विकल्प चुनें

पूरी, पकौड़ी या डीप-फ्राइड स्नैक्स की बजाय बेक, रोस्ट या एयर-फ्राइड आइटम चुनें। तली हुई चीजें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं और ब्लड प्रेशर पर असर डालती हैं।



नमक और शुगर पर लगाम

नमकीन स्नैक्स, नमकीन ड्राई फ्रूट्स और बहुत मीठी मिठाइयाँ लिमिटेड मात्रा में ही खाएं। चाहें तो गुड़, खजूर या फलों से बनी मिठाई का विकल्प चुनें।



प्लेट में बैलेंस बनाएँ

हर बार खाने के साथ हरी सब्जियां, सलाद या दही शामिल करें। इससे फाइबर मिलेगा जो फैट और कोलेस्ट्रॉल के असर को कम करता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है।



हाइड्रेशन और एक्टिविटी पर ध्यान दें

त्योहारों के बीच खूब पानी पिएं और मीठे ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स से बचें। खाने के बाद छोटी वॉक ज़रूर करें ताकि कैलोरी बर्न हो और ब्लड प्रेशर स्थिर रहे।



याद रखें कि “त्योहारों का मज़ा स्वाद में है, ओवरईटिंग में नहीं।” सही संतुलन रखकर आप दिल को सुरक्षित रखते हुए स्वादिष्ट फेस्टिव फूड का आनंद ले सकते हैं।