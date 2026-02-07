सीने में अचानक उठे दर्द, तो घबराहट में ना कर लेना ये 5 गलतियां

नारी डेस्क: सीने में दर्द एक ऐसा लक्षण है जिससे ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे कुछ गलतियां कर दते हैं जो जानलेवा हो सकती है।फिजिशियन के अनुसार इसे गैस समझकर नज़रअंदाज करने से लेकर कोई भी गोली खा लेने तक, ये आम गलतियां इलाज में देरी कर सकती हैं और एक ठीक होने वाली स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकती हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।



सीने में दर्द होने पर ये गलतियां कभी न करें

दर्द को गैस या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज न करें: बहुत से लोग सोचते हैं कि सीने में दर्द गैस की वजह से है और दवा खा लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

खुद से दवाइयां न लें: बिना डॉक्टर की सलाह के पेनकिलर या कोई घरेलू नुस्खा आजमाना खतरनाक हो सकता है।

इंतज़ार न करें कि दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा: हार्ट अटैक के मामले में हर मिनट कीमती होता है। देरी जानलेवा साबित हो सकती है।

गाड़ी खुद चलाकर अस्पताल जाने की कोशिश न करें: दर्द बढ़ने पर बेहोशी या चक्कर आ सकते हैं। बेहतर है एम्बुलेंस बुलाएं।

ज्यादा चलना-फिरना या मेहनत न करें: सीने में दर्द के समय आराम करें और तुरंत मदद लें।



ध्यान रखें ये बात

अगर सीने का दर्द 5–10 मिनट से ज्यादा रहे, पसीना आए, सांस फूलने लगे या दर्द हाथ-जबड़े तक फैले, तो तुरंत इसे मेडिकल इमरजेंसी मानें और मदद लें। समय पर कदम उठाना ही जान बचाता है। याद रखें कि हार्ट अटैक अचानक नहीं, बल्कि चेतावनी देकर आता है। समय पर लिया गया सही फैसला जान बचा सकता है।



इन वजह से सीने में होता है दर्द

दिल से जुड़ी वजहें (सबसे गंभीर) हार्ट अटैक के कारण दिल की नस में ब्लॉकेज हो जाता है। दिल तक खून कम पहुंचने से दर्द होता है। हार्ट मसल या वॉल्व की समस्या के कारण भी दर्द बहुत फैलता है। दिल की झिल्ली में सूजन (Pericarditis) होने के कारण दर्द में अक्सर भारीपन, दबाव, जलन होती है और दर्द बाएं हाथ, कंधे, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है। एसिडिटी या गैस, एसिड रिफ्लक्स (GERD), पेट का अल्सर भी दर्द का कारण बढ़ सकते हैं।



तनाव और एंग्जायटी भी है कारण

घबराहट या पैनिक अटैक ज्यादा मानसिक तनाव से सीने में जकड़न, दिल तेज़ धड़कना, पसीना आना महसूस हो सकता है। शिंगल्स (त्वचा में जलन/दाने से पहले दर्द), खून की कमी (एनीमिया), थायरॉइड की समस्या भी दर्द का कारण हो सकते हैं। दर्द 5–10 मिनट से ज्यादा रहे, दर्द के साथ पसीना, उल्टी, सांस फूलना हो, दर्द बाएं हाथ, गर्दन या जबड़े तक फैले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सीने में दर्द को कभी नजरअंदाज न करें। सही कारण जानने के लिए समय पर डॉक्टर से जांच कराना ही सबसे सुरक्षित उपाय है।

