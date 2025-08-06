10 AUGSUNDAY2025 2:28:23 PM
"कभी पति बताता था Lesbian, कभी पिलाता था शराब..." Navy Officer की पत्नी ने शादी के 6 महीने बाद कर लिया सुसाइड

नारी डेस्क:  शादी के सिर्फ छह महीने बाद, लखनऊ स्थित अपने घर में मर्चेंट नेवी के एक अधिकारी की 26 वर्षीय पत्नी का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। हालांकि मधु सिंह के परिवार ने उसके पति पर उसकी हत्या करने और घटना को आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मधु का पति अनुराग सिंह उसे दहेज के लिए परेशान करता था और कई बार उसका शारीरिक शोषण भी करता था। मधु के पिता ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामला दर्ज कराया है।
 

 25 फरवरी को हुई थी शादी

मधु की शादी इसी साल 25 फरवरी को मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर अनुराग से हुई थी। हालांकि, बात तब बिगड़ गई जब अनुराग ने मधु पर कथित तौर पर 15 लाख रुपये दहेज के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। मधु की बहन प्रिया ने बताया कि अनुराग छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करता था। ऐसी ही एक घटना का ज़िक्र करते हुए प्रिया ने बताया कि 10 मार्च को मधु को कथित तौर पर प्लेट ठीक से न लगाने पर पीटा गया था।


मधु को शराब पीने के लिए मजबूर करता था पति

प्रिया ने बताया कि उस दिन मधु ने उसे फ़ोन करके मदद की गुहार लगाई थी। मधु ने कथित तौर पर प्रिया से फ़ोन पर कहा था- "जल्दी आ जाओ, वरना वो मुझे मार डालेगा।" प्रिया ने बताया कि इस घटना ने उसके परिवार को तोड़ दिया। उसने आगे आरोप लगाया कि अनुराग अपनी पत्नी को शराब पीने के लिए मजबूर करता था और अगर वो मना करती तो उसे पीटता था। उसने दावा किया कि मधु, जो सामाजिक मेलजोल और पार्टियों की शौकीन थी, धीरे-धीरे घर तक ही सीमित हो गई और उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी।


पत्नी की पिटाई करता था आरोपी

प्रिया ने दावा किया कि अनुराग मधु के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके फ़ोन पर भी लगातार नज़र रखता था। वह उसे अपनी बहन से बात करने पर भी गालियां देता था। प्रिया ने दावा किया कि अनुराग ने एक बार दोनों बहनों पर समलैंगिक संबंध होने का आरोप लगाया था। सोमवार को मधु के मृत पाए जाने से एक दिन पहले, दोनों अपनी कार में बाहर गए थे। मधु के परिवार का दावा है कि अनुराग शराब पीकर अपनी पत्नी को गाड़ी चलाने के लिए मजबूर कर रहा था। बाहर घूमने के दौरान, मधु ने एक गड्ढे से बचने के लिए कार मोड़ दी। हालांकि, अनुराग ने उन पर लड़कों की वजह से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और गाड़ी के अंदर ही उनकी पिटाई कर दी।
 

महिला के पति पर लगे कई आरोप

हालांकि, अनुराग के परिवार ने इन आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि सोमवार शाम 4 बजे मधु के फंदे से लटके पाए जाने के बाद, उन्होंने तुरंत उसके पिता को सूचित किया था। हालांकि, मधु के परिवार ने दावा किया कि जब तक वे घर पहुंचे, अनुराग शव को नीचे उतार चुका था। परिवार ने घटना के समय पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अनुराग 30 अप्रैल को किसी काम से निकला था और कहा था कि वह छह महीने बाद लौटेगा। हालांकि, वह 22 जुलाई को अचानक वापस आ गया। मधु के पिता फतेह बहादुर सिंह ने कहा, "वह जल्दी क्यों लौट आया और उसके तुरंत बाद मधु की मौत कैसे हो गई?" मधु के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि अनुराग के अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब मधु गर्भवती हुई, तो अनुराग ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने कहा कि वे मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।
 

