27 SEPSATURDAY2025 9:31:16 PM
Nari

नवरात्रि व्रत में खाएं शुद्ध कुट्टू का आटा, जानें असली-नकली पहचानने के 6 आसान तरीके

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Sep, 2025 05:15 PM
नवरात्रि व्रत में खाएं शुद्ध कुट्टू का आटा, जानें असली-नकली पहचानने के 6 आसान तरीके

नारी डेस्क : नवरात्रि में उपवास रखने वाले लोग एनर्जी बनाए रखने के लिए कुट्टू के आटे का खूब सेवन करते हैं। इससे बनी पूड़ियां, हलवा और पकौड़ियां उपवास में दिनभर ताकत और स्फूर्ति देती हैं। कुट्टू का आटा आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। लेकिन बाजार में आजकल कुट्टू के आटे में मिलावट भी खूब हो रही है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि आप घर बैठे ही 6 आसान तरीकों से असली और मिलावटी कुट्टू का आटा कैसे पहचान सकते हैं।

रंग देखकर करें पहचान

शुद्ध कुट्टू का आटा हल्के भूरे या धूसर रंग का होता है। अगर आटा बहुत सफेद या असामान्य रूप से चमकीला दिखाई दे, तो समझ लें कि इसमें स्टार्च या अन्य आटे की मिलावट हो सकती है।

PunjabKesari

खुशबू से करें टेस्ट

ताजा कुट्टू के आटे में हल्की मेवे जैसी खुशबू आती है। अगर इसमें केमिकल जैसी गंध, बासीपन या अजीब सी बदबू महसूस हो, तो यह मिलावट या खराब स्टोरेज का संकेत हो सकता है।

स्वाद से पहचानें

शुद्ध कुट्टू का आटा हल्का नटी और मिट्टी जैसा स्वाद देता है। अगर इसका स्वाद असामान्य रूप से मीठा या बहुत फीका लगे, तो इसमें मिलावट हो सकती है।

बनावट पर दें ध्यान 

असली कुट्टू का आटा हल्का दरदरा और नर्म होता है। अगर आटा बहुत ज्यादा मुलायम और मैदे जैसा है, तो संभावना है कि इसमें रिफाइंड गेहूं का आटा या स्टार्च मिलाया गया हो।

PunjabKesari

पानी वाला टेस्ट करें

एक कप पानी में एक चम्मच कुट्टू का आटा डालकर अच्छे से मिलाएं।

शुद्ध आटा: धीरे-धीरे ऊपर तैरेगा और पानी में समान रूप से फैलेगा।

मिलावटी आटा: तुरंत पानी में घुल जाएगा और नीचे बैठ सकता है या अवशेष छोड़ सकता है।

PunjabKesari

सही ब्रांड और स्टोरेज का ध्यान रखें

हमेशा किसी भरोसेमंद ब्रांड का आटा ही खरीदें। इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और नमी से बचाकर रखें। गीले हाथ या चम्मच से आटा न निकालें ताकि यह लंबे समय तक फ्रेश बना रहे।

क्यों जरूरी है शुद्ध कुट्टू का आटा

व्रत के दौरान शरीर को सही पोषण और एनर्जी की जरूरत होती है। मिलावटी कुट्टू का आटा पाचन गड़बड़ कर सकता है और सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसलिए शुद्ध आटा

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it