नवरात्रि व्रत में खाएं शुद्ध कुट्टू का आटा, जानें असली-नकली पहचानने के 6 आसान तरीके

नारी डेस्क : नवरात्रि में उपवास रखने वाले लोग एनर्जी बनाए रखने के लिए कुट्टू के आटे का खूब सेवन करते हैं। इससे बनी पूड़ियां, हलवा और पकौड़ियां उपवास में दिनभर ताकत और स्फूर्ति देती हैं। कुट्टू का आटा आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। लेकिन बाजार में आजकल कुट्टू के आटे में मिलावट भी खूब हो रही है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि आप घर बैठे ही 6 आसान तरीकों से असली और मिलावटी कुट्टू का आटा कैसे पहचान सकते हैं।

रंग देखकर करें पहचान

शुद्ध कुट्टू का आटा हल्के भूरे या धूसर रंग का होता है। अगर आटा बहुत सफेद या असामान्य रूप से चमकीला दिखाई दे, तो समझ लें कि इसमें स्टार्च या अन्य आटे की मिलावट हो सकती है।

खुशबू से करें टेस्ट

ताजा कुट्टू के आटे में हल्की मेवे जैसी खुशबू आती है। अगर इसमें केमिकल जैसी गंध, बासीपन या अजीब सी बदबू महसूस हो, तो यह मिलावट या खराब स्टोरेज का संकेत हो सकता है।

स्वाद से पहचानें

शुद्ध कुट्टू का आटा हल्का नटी और मिट्टी जैसा स्वाद देता है। अगर इसका स्वाद असामान्य रूप से मीठा या बहुत फीका लगे, तो इसमें मिलावट हो सकती है।

बनावट पर दें ध्यान

असली कुट्टू का आटा हल्का दरदरा और नर्म होता है। अगर आटा बहुत ज्यादा मुलायम और मैदे जैसा है, तो संभावना है कि इसमें रिफाइंड गेहूं का आटा या स्टार्च मिलाया गया हो।

पानी वाला टेस्ट करें

एक कप पानी में एक चम्मच कुट्टू का आटा डालकर अच्छे से मिलाएं।

शुद्ध आटा: धीरे-धीरे ऊपर तैरेगा और पानी में समान रूप से फैलेगा।

मिलावटी आटा: तुरंत पानी में घुल जाएगा और नीचे बैठ सकता है या अवशेष छोड़ सकता है।

सही ब्रांड और स्टोरेज का ध्यान रखें

हमेशा किसी भरोसेमंद ब्रांड का आटा ही खरीदें। इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और नमी से बचाकर रखें। गीले हाथ या चम्मच से आटा न निकालें ताकि यह लंबे समय तक फ्रेश बना रहे।

क्यों जरूरी है शुद्ध कुट्टू का आटा

व्रत के दौरान शरीर को सही पोषण और एनर्जी की जरूरत होती है। मिलावटी कुट्टू का आटा पाचन गड़बड़ कर सकता है और सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसलिए शुद्ध आटा