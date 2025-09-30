30 SEPTUESDAY2025 8:29:36 PM
शारदीय नवरात्रि की अष्टमी आज,  मंदिरों में मां का आशीर्वाद लेने उमड़ पड़े भक्त

  Edited By vasudha,
  Updated: 30 Sep, 2025 10:32 AM
शारदीय नवरात्रि की अष्टमी आज,  मंदिरों में मां का आशीर्वाद लेने उमड़ पड़े भक्त

नारी डेस्क:  हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में अष्टमी के पावन अवसर पर भव्य उत्सव मनाया गया और भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही, हज़ारों श्रद्धालु मंदिर में पूजा-अर्चना करने और अष्टमी अनुष्ठान करने के लिए उमड़ पड़े, और अपने परिवारों के लिए शांति, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मांगा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु इस पूजनीय मंदिर में पहुंचे। यह दिन देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप माता महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है।


पारंपरिक अष्टमी पूजन के साथ, मंदिर परिसर के भीतर प्राचीन हवन कुंड में विशेष हवन अनुष्ठान भी किए गए। पुजारी लकी शर्मा ने इस दिन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा- "अष्टमी के दिन, माताजी को कड़ाह प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो उनका पसंदीदा माना जाता है। भक्त देवी की दिव्य कृपा पाने के लिए हवन कुंड में आहुति भी देते हैं।" उन्होंने आगे कहा- "आज अष्टमी है और भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं और पूरे दिन विशेष आरती की जाती है।"


इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, प्रतिष्ठित झंडेवालान माता मंदिर में भी भक्ति के ऐसे ही दृश्य देखे गए। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें दर्शन करने और अष्टमी के अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए जुट गईं। एक भक्त कहते हैं- "हम पिछले 10-12 सालों से अष्टमी पर आते रहे हैं। हम हर अष्टमी पर आते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं; दस साल पहले ऐसी नहीं थीं। अब जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और किसी को कोई परेशानी नहीं होती।" दोनों मंदिरों में आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल देखा गया, क्योंकि नवरात्रि का पवित्र त्योहार दिव्य स्त्री शक्ति के उत्सव में विभिन्न राज्यों के लोगों को एकजुट करता रहता है।
 

