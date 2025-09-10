15 दिन के बेटे को फ्रिज में रखकर सो गई मां, बच्चे की हालत देख दादी की निकली चीख

नारी डेस्क: एक मां अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, और जब वह बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी देखभाल के लिए अपना सब कुछ लगा देती है। हाल ही में एक मां अपने 15 दिन के बच्चे से इस कदर परेशान हो गई कि उसने मासूम को फ्रिज में ही रख दिया। समय पर परिवार वालों ने बच्चे को बाहर निकाला नहीं तो उसकी जान जा सकती थी।



बच्चे को फ्रिज में लेटाकर सो गई मां

यह घटना है यूपी के मुरादाबाद की जहां 23 वर्षीय एक महिला ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसके बाद से वह पोस्टपार्टम डिसऑर्डर से ग्रसित हो गई। लेकिन घरवाले समझ ही नहीं पाए कि वह किस तकलीफ में है। 5 सितंबर को जब बच्चा सो नहीं रहा था तो महिला ने उसे फ्रिज में लिटा दिया, इसके बाद अपने कमरे में सोने चली गई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर दादी आई और जब उन्होंने फ्रिज खोला तो नवजात को वहां देखकर उनकी चीख निकल गई।



महिला का करवाया गया झाड़ा

परिवार के सदस्यों ने बताया कि बच्चे को तत्काल एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिन्होंने पुष्टि की कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। बताया जाता है कि शुरू में परिवार को संदेह हुआ कि महिला किसी "बुरी शक्ति" के प्रभाव में है, इसलिए इसकी झाड़-फूंक कराई गई। जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसे साइकेट्रिक के पास ले जाया गया पता चला कि वह पोस्टपार्टम डिसऑर्डर से से पीड़ित है। डॉक्टरों ने बताया कि महिला की इस समय काउंसलिंग और इलाज की प्रक्रिया जारी है।



प्रसव के बाद होती है ये परेशानी

मनोचिकित्सक डॉ. मेघना गुप्ता ने बताया कि यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य आपात स्थिति है जो आमतौर पर प्रसव के बाद होती है। इस दौरान बच्चे के साथ- साथ मां को भी देखभाल की जरुरत होती है। इस दौरान महिला उदासी, चिंता, थकान, रोना और मूड में बदलाव का सामना करती है। डॉक्टर का कहना है कि- "ऐसे मामलों में अंधविश्वास के बजाय, रोगी को उचित मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए।"