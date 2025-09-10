Visa लेकर भीख मांगने गई दीदी! कनाडा से भारतीय छात्रा का शर्मनाक वीडियो हुआ वायरल

नारी डेस्क: हमारे देश का माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चे अब बड़े होकर डॉक्टर या आईपीएस नहीं बल्कि बाहर जाने का सपना देखते हैं। जो लाेग ये सोचते हैं कि विदेश में जिंदगी बेहद आसान है, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कनाडा के एक रेलवे स्टेशन पर भारतीय लड़की भीख मांगती दिखाई दी।

Indian lady spotted begging at a Canadian station.



At home, they depend on alimony and abroad the freebie mindset shows up as begging! pic.twitter.com/fYluAdL2Iq — 🐯Sherovic (@Sherovicisfire) September 7, 2025



यह वीडियो तब सुर्खियों में आया जब इसे एक्स (पहले ट्विटर) पर एक भड़काऊ कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि महिला भीख मांग रही थी। इस वीडियो के साथ लिखा गया- "एक भारतीय महिला को कनाडा के एक स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा गया, घर पर वे गुजारा भत्ते पर निर्भर रहते हैं और विदेश में मुफ्तखोरी की मानसिकता भीख मांगने के रूप में सामने आती है!" स्क्रीन पर दिए गए कैप्शन में लिखा था-": कनाडा के स्टेशन पर भीख मांगती युवती। दीदी वीज़ा लेकर भीख मांगने गई है।"



वीडियो की शुरुआत रेलवे स्टेशन के फ़र्श पर बैठी एक महिला के दृश्य से होती है। टॉप, स्कर्ट और एक डिजाइनर बैग पहनी महिला फर्श में बैठी है, जब उनसे देखा कि कोई उसकी वीडियो बना रहा है तो उसने तुरंत पैम्पर्स डायपर पैक से अपना चेहरा ढक लिया। कैमरामैन उसका चेहरा कैद करने के लिए कैमरा घुमाता रहा, लेकिन महिला वहां से उठकर चली गई।



20 सेकंड की क्लिप से यह स्पष्ट नहीं है कि महिला भीख मांग रही थी या बस ज़मीन पर बैठी थी। क्लिप में एक जगह ऊपर एक साइनबोर्ड दिखाई देता है जिस पर "वॉन" लिखा है। वॉन, कनाडा के ओंटारियो में एक शहर है। यह टोरंटो के ठीक उत्तर में स्थित है। अब इस वीडियो पर लोग तरह- तरह के कमेंट बर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा-"कनाडा भारत से भिखारियों का आयात कर रहा है।" वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि "क्या कनाडा में बिना अनुमति के किसी का भी इस तरह वीडियो बनाना कानूनी है?"

