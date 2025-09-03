मोनाली ठाकुर की शादी में आया तूफान? क्या शादी के 8 साल बाद सिंगर लेंगी तलाक?

नारी डेस्क: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर मोनाली ठाकुर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शादी के 8 साल बाद अब उनकी शादीशुदा जिंदगी में तलाक का तूफान आ गया है। मोनाली अपने स्विस बिजनेसमैन पति माइक रिक्टर से अलग होने वाली हैं।

सोशल मीडिया पर मोनाली ठाकुर के पति से अलग होने के कई सबूत मिल रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत यह है कि मोनाली ने अपने पति माइक रिक्टर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच बातचीत भी पूरी तरह से बंद हो गई है।

क्यों टूट रहा है रिश्ता?

मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर के रिश्ते में दरार आने की मुख्य वजह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बताई जा रही है। दरअसल, माइक स्विट्जरलैंड में रहते हैं, जबकि मोनाली को अपने काम के चलते भारत में ही रहना पड़ता है। अलग-अलग देशों में रहने के कारण धीरे-धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं और अब यह रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच गया है।

मोनाली की चुप्पी

अभी तक मोनाली ठाकुर ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने तलाक की खबरों को न तो स्वीकार किया है और न ही इन्हें खारिज किया है। वहीं, उनके प्रशंसक इन खबरों को सुनकर काफी परेशान हैं।

प्रशंसकों की चिंता

मोनाली के फैंस उनके तलाक की खबरें पढ़कर काफी टेंशन में हैं। पिछले कुछ समय में एक के बाद एक कई सेलिब्रिटीज के अलग होने की खबरें आई हैं, जिससे लोगों को दुख हुआ है। अब उनकी चहेती सिंगर मोनाली की शादी खतरे में होने की खबर ने उन्हें और भी परेशान कर दिया है।

मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर की लव स्टोरी

मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर की शादी साल 2015 में हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे दोनों ने शादी करने का फैसला किया, यह एक रोमांटिक कहानी की तरह था। माइक एक सफल बिजनेसमैन हैं, जबकि मोनाली ने अपनी आवाज के दम पर बॉलीवुड में खास पहचान बनाई है।

क्या होगा आगे?

अभी तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन अगर मोनाली ने चुप्पी तोड़ी और तलाक की पुष्टि की तो यह उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि, उम्मीद है कि दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी और वे अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे।

फिलहाल तो ये सिर्फ अफवाहें ही हैं, लेकिन मोनाली के चुप रहने से इन खबरों को और हवा मिल रही है। अब देखना यह है कि मोनाली इस पर क्या बयान देती हैं और क्या सच में उनकी शादी खतरे में है या ये सिर्फ अफवाहें हैं।