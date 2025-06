मनाली में जिपलाइन हादसा: 12 साल की बच्ची 30 फीट गहरी खाई में गिरी, दिल दहला देगा वीडियो!

नारी डेस्क: हिमाचल प्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन मनाली में एक बड़ा हादसा हुआ है। 12 साल की त्रिशा बिजवे नाम की बच्ची जिपलाइन राइड के दौरान अचानक 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। यह हादसा 8 जून को हुआ, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रहने वाले प्रफुल्ल बिजवे अपनी पत्नी और बेटी त्रिशा के साथ मनाली घूमने आए थे। रविवार को त्रिशा ने जिपलाइन राइड करने का फैसला किया। वह जिपलाइन पर थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि उसकी कमर से बंधी सेफ्टी बेल्ट अचानक टूट गई, और वह सीधे नीचे खाई में गिर गई।

This girl from Nagpur falls from 30 feet because the zip line rope snapped in half way in Manali.



She has serious injuries but she is safe now.



Please take all the safety measures before going for any adventure sport. pic.twitter.com/ghwNfEcXUa